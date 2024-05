El Mar Menor tendrá la mitad de medusas que el año pasado

No se ha producido reproducción de medusas, o, al menos, no de forma masiva en el Mar Menor. Es la primera conclusión de un informe del Gobierno regional realizado en las instalaciones del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida) tras el muestreo de zooplancton que se llevó a cabo en siete puntos de la laguna el pasado 2 de mayo. Una conclusión que no descarta, en ningún caso, la proliferación de medusas, pero que sí sirve de indicador sobre cómo están evolucionando en este momento final de la primavera donde algunas de las especies se desarrollan con mayor impacto.

Los investigadores no detectaron éfiras, es decir, las larvas de las medusas que se forman antes de que estos organismos maduren, en ninguno de los puntos de muestreo y señalaron, además, que a diferencia de años anteriores no capturaron ningún ejemplar de medusa en ninguno de los siete arrastres realizados. Destacan «el escaso número» de ejemplares de medusa luna (Aurelia aurita), dado que es la primera en aparecer y empieza a florecer en primavera, por lo que, teóricamente, debería ser más abundante.

Es más, para concluir que la población de esta especie de medusa es «muy escasa», se apoyan en el censo visual realizado en el que únicamente se detectaron dos ejemplares en el trayecto entre la estación más cercana a la desembocadura de la rambla de El Albujón y la más cercana a Los Urrutias.

Sí se detectaron unos 20 ejemplares de aguamala (Rhizostoma pulmo), de tamaño pequeño, adulto y grandes, que consideran que son del año anterior. Una veintena de este tipo de medusas, apuntan, pueden tener su origen en entradas desde el Mediterráneo, porque los grandes tienen más de un año y en el segundo semestre de 2023 «no se observó ni un solo ejemplar en múltiples salidas semanales».

Reducción en bruto

El investigador del departamento de Ecología de la Universidad de Murcia Alfredo Fernández estima que, sobre el papel, la reducción del número de medusas respecto al año anterior será de entre un 30% y un 50%, aunque es prudente: «Que no se hayan detectado no quiere decir que este año tengamos más o menos medusas. Son unas semanas en las que tenemos que estar pendientes». Fernández espera esa cierta reducción, aunque mantiene la posición de la aparición en «algún punto del verano», aunque «no en la abundancia del año pasado».