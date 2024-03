El Warm Up cierra cartel con Johnny Marr, Black Lips y Sen Senra

Ya están todos. El Warm Up Festival ha completado el cartel de su nueva edición y lo ha hecho aunando la seguridad de artistas infalibles y una apuesta por sonidos novedosos: Johnny Marr, Black Lips, Sen Senra y María Blaya son algunas de las últimas incorporaciones de la alineación del festival insigne de la capital murciana. El fin de semana del 3 y 4 de mayo, cerca de cincuenta artistas desfilarán por sus cuatro escenarios en el recinto de la Fica.

Diez son los nombres que el Warm Up ha desvelado hoy para poner el broche al line-up a poco más de mes y medio de su celebración: Jhonny Marr, Black Lips, Sen Senra, Crystal Murray, Kiddy Smile, Maria Blaya, INNMIR, CHICA Gang, DRUMMIE y Drizzyclare.

A Jhonny Marr le encumbró ser guitarrista de The Smiths, pero el tiempo posterior a la banda que compartió con Morrissey (y en la que contribuyó a su inconfundible sonido) le ha llevado a destacar no solo por su habilidad vocal o en la guitarra, sino también por sus letras cuidadas. El año pasado vio la luz 'Spirit power: The Best Of', el álbum recopilatorio de las mejores canciones de su carrera en solitario, un periplo con el que ya lleva 4 discos de estudio firmados. No es el único gran nombre internacional que se podía leer esta mañana en el cartel: los estadounidenses Black Lips vendrán a Murcia a presentar su último trabajo, 'Apocalypse love', con un directo repleto de energía y de descaro que calará en el recuerdo de los festivaleros.

Desde París llega la jovencísima Crystal Murray. Con solo 22 años, ha sido comparada con artistas de gran renombre por su delicadeza vocal y su poder para adaptarse a cualquier género: desde el soul hasta el house, pasando por el techno, a base de beats y tempos acelerados. Desde el país galo también llega la que puede ser la propuesta más rompedora de la nueva tanda de confirmaciones: Kiddy Smile, un artista 360º, bailarín de voguing, DJ y cantante, ofrecerá uno de los sets más especiales de esta edición con una receta de diversión, fantasía y color.

Hace poco más de un mes que Sen Senra abarrotaba el WiZink madrileño presentando 'PO2054AZ (Vol.I)', su último disco. El fenómeno (algunas de sus canciones cuentan con millones de reproducciones en las plataformas de streaming) originario de Vigo aunque afincado en Madrid afirma que su zona de confort se encuentra entre el R&B y el pop, compartiendo muchos elementos de la cultura hip hop.

La productora, cantante y DJ valenciana INNMIR es una explosión de color y energía que en 2018 dio el salto a la producción, y desde entonces no ha parado de hacer bailar al público. El dúo CHICA Gang está compuesto por Rocío y Albal, que llevan quemando las pistas de baile españolas desde 2017 con ritmos electrónicos inspirados en los sonidos y estilos del club más underground. DRUMMIE es el productor clave en el proyecto RUSIA-IDK y el productor de cabecera de Ralphie Choo

Clara Becerril es la identidad tras Drizzyclare, una artista que no llega a los 30 años pero es capaz de hacer bailar con sus sets a un gran número de seguidores, pinchado en salas de renombre del país con una profunda pasión por los sonidos de los 90s/00s y un deseo constante de superar los límites sonoros.

No por nada las siglas de Warm deletrean We are Región de Murcia. Maria Blaya presentará su primer álbum, 'Grande', con el que el año pasado rompió moldes y consiguió que la Región posara sus ojos sobre ella. A base de pop experimental y una producción ecléctica y única, conecta con el público de una manera tan especial como lo es ella derribando muros y etiquetas.

Programación cultural y abonos

Tras desvelar la totalidad del cartel, al Warm Up solo le queda dar a conocer la ya habitual programación cultural paralela que integrará la ciudad en el recorrido del festival con actividades y propuestas gratuitas de diverso tipo.

El festival contará en esta edición con 4 escenarios y una gran novedad en ellos: El Pozo King Upp será el patrocinador oficial de uno de los principales. La marca, además, asegura que traerá el espíritu del street food con sus creaciones más foodies y el sabor más auténtico en la zona gastronómica del recinto.

En cuanto a entradas, el Warm Up se acerca a paso seguro, según adelanta la organización, al todo vendido. Los abonos VIP ya se han agotado y advierten de que quedan muy pocos abonos generales. Las entradas de día, aunque aún disponibles, también están cerca de agotarse