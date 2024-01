Un año más, La Opinión recopila las principales fechas de la agenda musical regional. A continuación detallamos mes a mes los conciertos más destacados tanto de la programación de salas como de los teatros y auditorios, y fijamos (subrayamos) en el calendario los grandes festivales de un 2024 que tiene oferta para todos los gustos.

Eso sí, los primeros meses del año los viviremos a cubierto y de la mano, principalmente, del Microsonidos y de las aportaciones de la Mamba!, Garaje Beat, la REM... Serán, en su mayoría, propuestas de ámbito nacional. Habrá que esperar a verano para comenzar a ver los grandes espectáculos al aire libre, con especial atención a lo que ocurra en la Plaza de Toros de Murcia gracias a una nueva edición del ciclo Murcia On. Algunos de los nombres más sonados de la temporada engrosan su cartel: Tom Jones, Luis Miguel, Maná..., y no nos olvidemos de Cartagena y de su Rock Imperium Festival, que traerá hasta el parque de El Batel a Judas Priest, entre otros muchos. Y en el Warm Up (un poquito antes), The Blaze, Sleaford Mods, Bomba Estéreo... Y aún queda por conocer, a lo largo de este semestre, la programación de numerosos festivales, como La Mar de Músicas o el Jazz San Javier.

Te desgranamos los conciertos de la Región de Murcia que tienes que apuntar en tu agenda ya.

Enero:

5 de enero: Tierra Santa, en Garaje Beat Club (22.00 horas, 20/25 euros)

11 de enero: Abbath + Toxic Holocaust + Hellripper (18.00 horas, 30/35 euros)

11 de enero: Manu Clavijo, en el Café de Alba (22.00 horas, 10 euros)

12 de enero: Devotional Mode, en la Sala Mamba! (22.00 horas, 15/18 euros)

12 de enero: Killus + A Dark Reborn + Nyhem, en Garaje Beat Club (21.00 horas, 16/18 euros)

12 de enero: Hitten + Frenzy + Nigromante + Lonely Fire, en la Sala REM (21.00 horas, 18 euros)

12 de enero: Manza, en el Café de Alba (22.00 horas, entradas agotadas)

13 de enero: Café Quijano, en El Batel de Cartagena (20.30 horas, 25-40 euros)

13 de enero: Delto!, en la Sala Mamba! (22.00 horas, 10/15 euros)

13 de enero: Neon Collective + Karl Sound DJ, en Garaje Beat Club (22.00 horas, 15/20 euros)

17 de enero: Nobutthefrog x Sunday Morning Orchestra, en el Café de Alba (21.30 horas, 7 euros)

18 de enero: Carey, en el Café de Alba (21.30 horas, 12 euros)

19 de enero: Coque Malla, en la Sala Mamba! (21.30 horas, 35/40 euros)

19 de enero: Arpaviejas + Sensa Yuma, en Garaje Beat Club (22.00 horas, 13/16 euros)

19 de enero: Moy Gomar y Eugenio Fernández, en el Café de Alba (20.00 y 21.30 horas, 11,5 euros)

20 de enero: Queen Forever Tribute, en la Sala Mamba! (22.00 horas, 24/27 euros)

20 de enero: Fyahboy, en Garaje Beat Club (20.00 horas, 18/22/50 euros)

20 de enero: Illusion + Violblast, en la Sala Spectrum (21.30 horas, 10 euros)

26 de enero: Juancho Marqués, en la Sala Mamba! (22.00 horas, 25/30 euros)

26 de enero: Pancho Varona, en Garaje Beat Club (21.30 horas, 15/20 euros)

26 de enero: Ben Yart, en la Sala Spectrum (23.00 horas, 16,5 euros)

27 de enero: Tarque & La Asociación del Riff, en la Sala Mamba! (22.00 horas, 25 euros)

27 de enero: V Extreme Core Fest (Sinister + Vendetta Fucking Metal + Proud'Z + Tortharry + Doomas + Abrupt Demise + Lecks Inc. + Fallout + Morbidden), en Garaje Beat Club (18.00 horas, 20/25 euros)

27 de enero: Shidow, en La Yesería (21.30 horas, 8 euros)

27 de enero: Morning Drivers + Lücky Dückes, en la Sala Musik (21.30 horas, 10 euros)

28 de enero: Sobredosis de Soda, en Garaje Beat Club (19.00 horas, 33/39 euros)

Febrero:

1 de febrero: Fito Mansilla, en Mr. Witt Café (21.30 horas, 12 euros)

2 de febrero: Israel Fernández, en el Auditorio Víctor Villegas (21.00 horas, 30/35 euros)

2 de febrero: Kaze, en la Sala Mamba! (22.00 horas, 19 euros)

2 de febrero: Linkoln Park, en Garaje Beat Club (22.00 horas, 15/18 euros)

2 de febrero: Fraggle Blues, en La Yesería (21.30 horas, 7/9 euros)

2 de febrero: Niña Polaca + Nadie Patín, en la Sala REM (21.30 horas, 15/18 euros)

2 de febrero: Paula Mattheus, en la Sala Musik (21.30 horas, 18 euros)

2 de febrero: Guiu Cortés, en el Café de Alba (22.00 horas, entradas agotadas)

3 de febrero: Samperio, en el Auditorio Víctor Villegas (12.15 horas, gratis)

3 de febrero: Carol Durán y Núria Lozano, en el Auditorio Víctor Villegas (19.00 horas, gratis)

3 de febrero: Manu Sequera+ Urbália Rurana, en el Auditorio Víctor Villegas (20.30 horas, 10 euros)

3 de febrero: R de Rumba & Porcel Funk Experience, en la Fundación Mediterráneo (20.30 horas, 12 euros)

3 de febrero: ElyElla, en la Sala Mamba! (22.00 horas, 18 euros)

3 de febrero: Al Dual, en Garaje Beat Club (21.00 horas, 16/18 euros)

3 de febrero: Travis Birds, en la Sala REM (22.00 horas, 18 euros)

3 de febrero: Estados de Ánimo, en la Sala Gamma (23.00 horas, 18 euros)

3 de febrero: Bazar Asia, en La Yesería (21.30 horas, 5/6 euros)

3 de febrero: Ángel Negro + Khëlleden + Destino, en la Sala Spectrum (21.30 horas, 10,3 euros)

3 de febrero: Paula Serrano, en el Café de Alba (22.00 horas, 10 euros)

4 de febrero: Malvariche, en el Auditorio Víctor Villegas (12.15 horas, gratis)

4 de febrero: Rodrigo Cuevas, en el Auditorio Víctor Villegas (19.30 hroas, 20 euros)

8 de febrero: Mafalda, en Garaje Beat Club (21.00 horas, 16/20 euros)

9 de febrero: Angelus Apatrida, en Garaje Beat Club (22.00 horas, 20/25 euros)

9 de febrero: Para Siempre (ft. Alan Boguslavsky), en la Sala Gamma (16 euros)

9 de febrero: Aiko El Grupo + Perdón, en la Sala Spectrum (22.30 horas, 14/17 euros)

9 de febrero: Mercedes Cañas, en la Sala Musik (22.30 horas, 15 euros)

9 de febrero: Madbel, en La Yesería (21.30 horas, 12/14 euros)

9 de febrero: LeVerse, en el Café de Alba (22.00 horas, 10 euros)

10 de febrero: Sergio Dalma, en el Auditorio Víctor Villegas (21.00 horas, 25-60 euros)

10 de febrero: Juana la del Pipa y Rancapino Chino, en el Teatro Romea (20.00 horas, 18-25 euros)

10 de febrero: Rojuu, en la Sala Mamba! (21.30 horas, 22 euros)

10 de febrero: Im-Pulse (Pink Floyd Tribute Show), en Garaje Beat Club (20.30 horas, 18/23 euros)

10 de febrero: Candela Gómez + Querido, en la Sala REM (21.30 horas, 12/15 euros)

10 de febrero: Sistema Nervioso + La Trinidad, en La Yesería (21.00 horas, 10/12 euros)

11 de febrero: Gabriel Hernández, en el Teatro Circo (19.00 horas, 12 euros)

11 de febrero: Angelus Apatrida + Iron Curtain + Public Intoxication, en Garaje Beat Club (18.00 horas, 20/25 euros)

15 de febrero: Raúl Clyde, en la Sala REM (22.15 horas, 15 euros)

16 de febrero: Sidecars, en El Batel de Cartagena (21.00 horas, 30-36 euros)

16 de febrero: Ébano y A. Dense, en la Sala Mamba! (22.00 horas, 17 euros)

16 de febrero: Lendakaris Muertos, en Garaje Beat Club (22.00 horas, 18/23 euros)

16 de ferbero: Mr. Kilombo, en la Sala REM (22.15 horas, 16 euros)

16 de febrero: Álamo 51 + Fuzz Kamikazes, en la Sala Musik (22.30 horas, 10/12 euros)

16 de febrero: Los Invaders, en la Sala Spectrum (23.00 horas, 10/15 euros)

16 de febrero: The Violet Cluster, en La Yesería (21.30 horas, 10/12 euros)

17 de febrero: Jarabe de Palo, en la Sala Mamba! (21.00 horas, 35 euros)

17 de febrero: The Fuzztones + FernanDeads, en Garaje Beat Club (21.00 horas, 20/23 euros)

17 de febrero: Marc Seguí, en la Sala REM (22.15 horas, 20/25 euros)

17 de febrero: Compro Oro + Ortopedia Técnica + Cromo, en la Sala Spectrum (21.00 horas, 13 euros)

17 de febrero: Neverland Bari, en la Sala Musik (22.00 horas, 14 euros)

21 de febrero: Asagraum + Helleruin, en Garaje Beat Club (20.00 horas, 18/22 euros)

22 de febrero: Jay-Jay Johanson, en el Auditorio Víctor Villegas (21.00 horas, 20 euros)

23 de febrero: Lole Montoya y Reyes Carrasco, en el Teatro Circo (20.00 horas, 18-25 euros)

23 de febrero: Malmö 040, en la Sala Mamba! (22.00 horas, 15 euros)

23 de febrero: Crim, en Garaje Beat Club (22.00 horas, 15/18 euros)

23 de febrero: Trashi, en la Sala REM (22.15 horas, 15 euros)

23 de febrero: Lord Malvo + Aló Presidente, en La Yesería (21.00 horas, 10/13 euros)

23 de febrero: Delgao, en la Sala Musik (21.00 horas, 19,8 euros)

23 de febrero: Luis Fercán, en el Café de Alba (22.00 horas, 16,5 euros)

24 de febrero: Valeria Castro, en el Auditorio Víctor Villegas (21.30 hroas, 20-30 euros)

24 de febrero: Morgan, en la Sala Mamba! (22.00 horas, 27/30 euros)

24 de febrero: Rise to Fall + Bloodhunter + Ancient Settlers, en Garaje Beat Club (20.00 horas, 15/18 euros)

24 de febrero: Heavy Metal Night Party (Sheken + Demonios del Cielo + R. Lache), en la Sala Gamma (21.00 horas, 5/7 euros)

24 de febrero: VVV [Trippin' You], en la Sala REM (22.15 horas, 15/17 euros)

25 de febrero: Cantores de Híspalis, en el Auditorio Víctor Villegas (19.00 horas, 10-40 euros)

29 de febrero: Mikel Izal, en el Auditorio Víctor Villegas (20.30 horas, 38/46/50/53/56 euros)

29 de febrero: Cantando por un Sueño V (Moy gomar + Carlos Dechari + Álex Guirado + Darío Jover + Noa Caleo + Ruto Neón + Inma Serrano + Inma López), en Garaje Beat Club (22.00 horas, 8 euros)

Marzo:

1 de marzo: Moisés P. Sánchez Quartet, en el Teatro Circo (20.00 horas, 10-15 euros)

1 de marzo: Carmen Boza, en el Auditorio Víctor Villegas (21.00 horas, 17 euros)

1 de marzo: El Último Ke Zierre, en Garaje Beat Club (22.00 horas, 15/18 euros)

1 de marzo: Alec López + Querido Diablo, en la Sala REM (21.30 horas, 6/8 euros)

1 de marzo: Noise Box + Cincy&Naty, en La Yesería (21.00 horas, 10/14 euros)

1 de marzo: The Limboos, en la Sala Spectrum (23.00 horas, 16/18 euros)

1 de marzo: Morochos, en la Sala Musik (21.30 horas, 16 euros)

1 de marzo: Mario Boville, en el Café de Alba (21.00 horas, 8 euros)

2 de marzo: Alice Wonder, en la Sala Mamba! (22.00 horas, 18/22 euros)

2 de marzo: Swit Eme, en la Sala REM (22.15 horas, 18/35 euros)

2 de marzo: Puño Dragón, en La Yesería (21.30 horas, 12/15 euros)

2 de marzo: Ankhara, en la Sala Spectrum (21.30 horas, 15 euros)

7 de marzo: Catherine Russell Quartet, en el Teatro Circo (20.00 horas, 15-20 euros)

8 de marzo: Talco, en Garaje Beat Club (22.00 horas, 20/25 euros)

8 de marzo: Israel B, en la Sala REM (23.00 horas, 18 euros)

8 de marzo: Logan y Los Creyentes, en La Yesería (21.30 horas, 10/11 euros)

8 de marzo: Nudozurdo + Aarvark Asteroid, en la Sala Spectrum (22.30 horas, 15/18 euros)

8 de marzo: Sienna, en el Espacio Alviento de Cartagena (23.30 horas, 12 euros)

9 de marzo: Pablo López, en el Auditorio Víctor Villegas (21.00 horas, 40-75 euros)

9 de marzo: Antonio Lizana Quinteto, en el Teatro Circo (20.00 horas, 12-18 euros)

9 de marzo: El Chojín + Dúo Kie, en la Sala Mamba! (22.00 horas, 22 euros)

9 de marzo: Kaos Urbano, en Garaje Beat Club (22.00 horas, 15/18 euros)

9 de marzo: Abhir, en la Sala REM (22.15 horas, 18 euros)

9 de marzo: Bernal + La Última Cena, en la Sala Musik (22.30 horas, 10/14 euros)

9 de marzo: Clara Plath, en La Yesería (21.30 horas, 12/15 euros)

10 de marzo: Capitán Corchea, en el Teatro Circo (12.00 horas, 10 euros)

15 de marzo: Aphonnic, en Garaje Beat Club (22.00 horas, 15/18 euros)

15 de marzo: Mourn + La 126, en La Yesería (21.00 horas, 12/15 euros)

15 de marzo: Antony Z, en la Sala REM (22.15 horas, 16 euros)

16 de marzo: Malú, en el Auditorio Víctor Villegas (21.00 horas, 45-72 euros)

16 de marzo: Kadec Santa Ana, en la Sala Mamba! (22.00 horas, X euros)

16 de marzo: Samuel SLZR, en la Sala REM (22.15 horas, 15/17 euros)

16 de marzo: Belén Aguilera, en la Sala Gamma (23.00 horas, 24 euros)

16 de marzo: Joven Dolores, en La Yesería (21.30 horas, 12/15 euros)

21 de marzo: Zoo, en Garaje Beat Club (20.00 horas, 20/23 euros)

22 de marzo: Hens, en la Sala Mamba! (22.00 horas, 22,5 euros)

22 de marzo: Malas Pulgas, en Garaje Beat Club (22.00 horas, 10/12 euros)

22 de marzo: Golden Peluco + Higinio, en La Yesería (21.00 horas, 9/12 euros)

22 de marzo: Joaquín Talismán y Los Chamanes + Santi Campos 4, en la Sala REM (21.30 horas, 12/15 euros)

22 de marzo: Venturi + Ruto Neón, en el Centro Párraga (21.00 horas, 15/18 euros)

23 de marzo: Sôber + Savia + Eskizoo, en la Sala Mamba! (22.00 horas, 28 euros)

23 de marzo: Narco, en Garaje Beat Club (22.00 horas, 18/22 euros)

23 de marzo: Grande Amore, en La Yesería (21.30 horas, 15/18 euros)

23 de marzo: Guadalupe Plata, en la Sala Spectrum (23.00 horas, 15/18 euros)

29 de marzo: 4 Man Army Sound System, en Garaje Beat Club (22.00 horas, 12-38 euros)

29 de marzo: Los Chivatos, en La Yesería (21.30 horas, 10/12 euros)

30 de marzo: Miranda, en la Sala REM (22.15 horas, 17 euros)

30 de marzo: Pimpilimpussies, en La Yesería (21.30 horas, 10/12 euros)

Abril:

4 de abril: Voids Legion, en Garage Beat Club (19.00 horas, 8/12 euros)

4 de abril: Luna Ki, en la Sala REM (23.00 horas, 18 euros)

6 de abril: Seek 'Em All Band, en la Sala Gamma (22.00 horas, 12/15)

11 de abril: Marky Ramone's Blitzkrieg, en Garaje Beat Club (22.00 horas, 25/28/30/35 euros)

12 de abril: Raule, en la Sala Mamba! (22.00 horas, 20 euros)

12 de abril: Rebujitos, en Garaje Beat Club (21.00 horas, 22/25 euros)

12 de abril: Soge Culebra, en la Sala REM (22.15 horas, 20 euros)

13 de abril: Iseo & Dodosound, en la Sala Mamba! (22.00 horas, 19/25 euros)

13 de abril: Blas Cantó, en la Sala REM (22.15 horas, 25 euros)

13 de abril: Blake, en Garaje Beat Club (22.00 horas, 16/20/30 euros)

13 de abril: Gonzalo Hermida, en la Sala Musik (22.00 horas, 15 euros)

14 de abril: Alain Johannes + Lost Satellite, en Garaje Beat Club (20.00 horas, 21/23 euros)

19 de abril: Ha*ash, en la Sala Mamba! (22.00 horas, 35 euros)

19 de abril: J Abecia, en Garaje Beat Club (21.00 horas, 18 euros)

19 de abril: Conchita, en la Sala REM (22.15 horas, 20/25 euros)

20 de abril: Ismael Serrano, en el Teatro Circo (20.00 horas, precio por determinar)

20 de abril: Neon Collective + Karl Sound DJ, en Garaje Beat Club (22.00 horas, 15/20 euros)

25 de abril: Chica Sobresalto, en Garaje Beat Club (21.00 horas, 12 euros)

25 de abril: Tu Otra Bonita, en la Sala REM (21.30 horas, 20 euros)

26 de abril: Rulo y La Contrabanda, en la Sala Mamba! (22.00 horas, 19/25 euros)

26 de abril: Green Valley, en Garaje Beat Club (22.00 horas, 15/40 euros)

26 de abril: Daniel Sabater, en la Sala REM (21.00 horas, 15 euros)

27 de abril: Álvaro de Luna, en la Sala Mamba! (22.00 horas, 25 euros)

27 de abril: Saratoga, en Garaje Beat Club (21.30 horas, 20/25/35/90 euros)

27 de abril: Pol Granch, en la Sala REM (22.15 horas, 20 euros)

Mayo:

2 de mayo: Jacobo Serra, en el Teatro Circo (20.00 horas, 10 euros)

3 y 4 de mayo: Warm Up - Estrella de Levante (The Blaze + Bomba Estéreo + Viva Suecia + Arde Bogotá + Sleaford Mods, etc.), en La Fica (70-130 euros)

9 de mayo: Guillem Roma, en el Teatro Romea (20.00 horas, 10 euros)

10 de mayo: El Duende Callejero, en Garaje Beat Club (22.00 horas, 18/40 euros)

11 de mayo: Pasión Vega, en El Batel de Cartagena (21.00 horas, 30-45 euros)

11 de mayo: Mahmood, en la Sala Mamba! (22.00 horas, 32 euros)

11 de mayo: Fran Perea, en la Sala REM (22.15 horas, 25 euros)

11 de mayo: Maren, en La Yesería (21.00 horas, 16 euros)

16 de mayo: Janine Johnson, en el Teatro Circo (20.00 horas, 10 euros)

17 de mayo: Dosis Tour, en la Sala Mamba! (20.30 horas, 22 euros)

17 de mayo: Chambao, en Garaje Beat Club (21.00 horas, 20 euros)

18 de mayo: Mamá Music Fest (La Pegatina + Ciudad Jara + Hijos de Nacho + Greskand), en la Carpa Festera de Roldán (20.00 horas, 20/50 euros)

18 de mayo: Funzo & Baby Loud, en la Sala Mamba! (22.00 horas, 29 euros)

18 de mayo: Pepe y Vizio, en la Sala REM (22.15 horas, 16 euros)

18 de mayo: Melenas, en La Yesería (21.30 horas, 12 euros)

23 de mayo: Fino Oyonarte, en el Teatro Romea (20.00 horas, 10 euros)

24 de mayo: Ketekalles, en Garaje Beat Club (22.00 horas, 12/15 euros)

24 de mayo: Eva Sierra, en el Café de Alba (21.30 horas, 10/12 euros)

25 de mayo: Estopa, en la Plaza de Toros (21.30 horas, entradas agotadas)

25 de mayo: Sad Metallica European Tribute, en la Sala Mamba! (22.00 horas, 20/25 euros)

26 de mayo: La Pelousse + Antuán Muñoz, en Garaje Beat Club (18.00 horas, 10/15 euros)

30 de mayo: Bru Ferri, en el Teatro Romea (20.00 horas, 10 euros)

Junio:

1 de junio: A lo Fito + Insidia y Tú, en la Sala Mamba! (22.00 horas, 15/18 euros)

7 de junio: Raphael, en la Plaza de Toros (21.30 horas, 34-90 euros)

8 de junio: Festival de Tributos 'Maneras de Vivir' (Pollos sin Cabeza + Balas Blancas + Flojos de Pantalón), en Garaje Beat Club (22.00 horas, 12/15 euros)

13 de junio: La K'Onga, en la Sala Mamba! (22.00 horas, 30 euros)

14 de junio: Antoñito Molina, en el Auditorio Víctor Villegas (21.30 horas, 20-70 euros)

15 de junio: Maná, en la Plaza de Toros (21.30 horas, 102-260 euros)

19, 20, 21 y 22 de junio: Rock Imperium Festival (Judas Priest + Avantasia + Saxon + Yingwie Malmsteen, etc.), en el Parque de El Batel de Cartagena (85-350 euros)

21 y 22 de junio: Animal Sound (artistas por confirmar), en La Fica (44 euros)

22 de junio: Rozalén, en la Plaza de Toros (21.30 horas, 35/50 euros)

28, 29 y 30 de junio: Fortaleza Sound (Vetusta Morla + Lori Meyers + León Benavente, etc.), en Lorca (30-100 euros)

Julio:

5 de julio: Sergio Dalma, en El Batel de Cartagena (21.30 horas, 38-60 euros)

6 de julio: Loreena McKennitt, en la Plaza de Toros (21.30 horas, 35-60 euros)

10 de julio: Luis Miguel, en la Plaza de Toros (21.30 euros, 130-650 euros)

12 de julio: Los Favoritos (Jhayco + Cano + otros artistas por confirmar), en el Recinto de Fiestas de Los Alcázares (35/39 euros)

16 de julio: Gilberto Santa Rosa, en la Plaza de Toros (21.30 horas, 35-50 euros)

16 de julio: Camilo, en el Cuartel de Artillería (22.00 horas, 66-99 euros)

19-27 de julio: La Mar de Músicas (artistas por confirmar), en Cartagena

25 de julio: Tom Jones, en la Plaza de Toros (21.30 euros, 60-125 euros)

Agosto:

[SIN CONCIERTOS POR EL MOMENTO]

Septiembre:

13 y 14 de septiembre: B·Side Festival (Amaral + otros artistas por confirmar), en el Recinto de Eventos de Molina de Segura (24 euros)

19 de septiembre: Ronnie Romero, en Garaje Beat Club (19.00 horas, 23/28 euros)

21 de septiembre: Robe, en La Fica (21.30 horas, 42 euros)

27 y 28 de septiembre: Visor Fest (The Charlatans + otros artistas por confirmar), en La Fica (18.00 horas, 56-65 euros)

27 de septiembre: Los Chichos, en el Auditorio Murcia Parque (21.30 horas, 44 euros)

28 de septiembre: Melendi, en la Plaza de Toros (21.30 horas, 38-45 euros)

Octubre:

5 de octubre: Manolo García, en la Plaza de Toros (21.30 horas, 51,70 euros)

26 de octubre: Festival de Tributos 'Masters of Rock XL' (Black Horsemen + Nice Boys + Thunderstruck + 666), en Garaje Beat Club (22.00 horas, 15/18 euros)

Noviembre:

2 de noviembre: Ladilla Rusa, en la Sala Mamba! (22.00 horas, 20/25 euros)

2 de noviembre: Lèpoka + Salduie, en Garaje Beat Club (19.30 horas, 20/25 euros)

9 de noviembre: Siloé, en la Sala Mamba! (22.00 horas, 19 euros)

Diciembre:

[SIN CONCIERTOS POR EL MOMENTO]