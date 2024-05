La sostenibilidad de las universidades, a debate en Murcia

La sosteninibilidad de las universidades españolas centra el debate XXXIV Jornadas de la Comisión Sectorial de Sostenibilidad de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) que arrancó ayer en el campus de la Universidad de Murcia (UMU) en Espinardo y que reúne en la capital de la Región a los vicerrectores de Sostenibilidad de unas 150 universidades españolas.

El objetivo del encuentro es generar alianzas que promuevan un mayor desarrollo sostenible, tanto medioambiental, como social y económico, avanzando en materias como el cambio climático, la transición energética, el desarrollo humano o la participación.

El rector de la Universidad de Burgos, que preside CRUE Sostenibilidad, Manuel Pérez Mateos, ha sido el encargado de inaugurar las jornadas y ha insistido en que las universidades ejercen un importante papel «mediador», que ayuda a que España avance mucho en la implantación de los objetivos de desarrollo sostenible.

Sin embargo, reconoce que queda mucho camino por andar, y será difícil llegar a 2030 con todos esos objetivos cumplidos. El encuentro también ha contado con la asistencia del consejero de Universidades murciano, Juan María Vázquez.

Sin relaciones con Israel

El rector de la UMU, José Luján, ha afirmado tras ser preguntado por la situación de Gaza e Israel y la concentración que se celebró ayer en Murcia que «la UMU no mantiene actualmente relaciones con ninguna institución docente israelí, por lo que no es posible ‘romper relaciones’ con ese país, como solicitaran los estudiantes acampados en el Campus de La Merced, ya que tales relaciones no existen».

Según ha explicado, la petición de ‘romper relaciones’ con Israel que trasladan los participantes en la acampada no tiene cabida en el caso de la UMU porque no hay tales relaciones.

Luján insiste en que el único contacto con instituciones docentes israelíes es a través de dos contratos de sendos investigadores en virtud del artículo 83 de la Ley de Universidades sobre colaboraciones, que finalizan este mes de junio.