El Ayuntamiento de Murcia reclama al Estado el colector norte tras el temporal: "Hubiera evitado el desastre"

En el episodio intenso de lluvias de este miércoles en Murcia, sobre todo entre las 16.50 y las 17.30 horas, se recogieron 53 litros por metro cuadrado, pero hubo zonas como Nueva Condomina, en las que se recogieron más de 70 litros por metro cuadrado. Estos datos han sido ofrecidos este jueves por el alcalde de Murcia, José Ballesta, que recordó que durante la DANA de 2019 se recogieron 33 litros por metro cuadrado en una hora.

La de ayer fue una jornada intensa en el centro de control de Aguas de Murcia. La entidad pública activó todos sus servicios de emergencia (brigadas de obra civil, equipos de mantenimiento electro-mecánico, entre otros). Según ha señalado el edil de Planificación Urbanística, Antonio Navarro, se estuvo controlando la situación de los distintos colectores, muy tensionados por la tromba de agua, "pero en estos momentos la situación es de normalidad", ha afirmado Navarro, que ha añadido que se trabaja en coordinación con los operarios de limpieza para el desatranque de los imbornales.

En su intervención Antonio Navarro ha destacado que la inusitada carga de las precipitaciones desbordó las ramblas de la zona norte: Espinardo, Churra, Carmen o Cabezo de Torres y por ello volvió a exigir al Estado el colector norte. "No por repetidas y sufridas estas situaciones nos tenemos que conformar y debemos exigir alto y claro el interceptor de pluviales de la zona norte, una obra de interés general recogida en el Plan Hidrológico Nacional; eso hubiese evitado el colapso de la red de saneamiento y por tanto el desastre, la inundación y el corte de las principales vías de tráfico de acceso al centro de la ciudad, desde la avenida Príncipe de Asturias", ha denunciado el edil popular.

Recuerda Navarro que el proyecto del colector norte, con la declaración de impacto ambiental favorable, está aprobado. "Lo único que falta es que se tome una decisión política y se licite de una vez", sostiene el concejal.

Una vecina atrapada por la inundación de las vías en el centro de Murcia / Juan Carlos Caval

También ha indicado que el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) está revisando el proyecto, pero entiendeque es un proyecto redactado por el Estado "y no es de recibo que en 2024 no sepamos absolutamente nada". Por su parte, el alcalde de Murcia, José Ballesta, ha recordado que la realización de proyecto supuso una inversión pública de 2 millones de euros y que el proyecto se presupuestó en 90 millones de euros, "pero no tiene que hacerse de golpe, se puede hacer en fases, y se pueden llegar a acuerdos para que sea una realidad, pero lo que no puede ser es que los murcianos, cada vez que el cielo se pone gris estemos temblando y preocupados por lo que pueda suceder". Por otra parte, aseguró que esa obra se ha reivindicado desde hace muchos años a gobiernos nacionales de distinto color político.

Sólo tres vías cortadas

Ballesta ha informado que la Policía Local puso en servicio durante las dos últimas jornadas a 627 agentes y 64 vehículos y que hubo en total 126 incidencias destacables, de las cuales 92 se produjeron en la tarde de ayer.

En este momento, ha detallado, sólo hay tres vías cortadas al tráfico: en la rambla del Secano de Beniaján, en Rincón del Gallego (Torreagüera) y en Torre Abellán de Avileses. El resto de vías públicas estná abiertas al tráfico en todo el municipio de Murcia.

Con respecto al trabajo realizado por los Bomberos de Murcia se dieron 190 avisos, siendo el más destacable el rescate de personas atrapadas en un vehículo en la salida del Valle del Sol en Gea y Truyols. En este incidente se hizo necesaria la intervención de un helicóptero. En total entraron en servicio 44 efectivos y 9 vehículos con dos escalas. Por su parte, desde Protección Civil participaron 26 personas, 7 vehículos, que intervinieron en 15 incidencias.

En el ámbito educativo, se produjeron "incidencias de relevancia", según el alcalde, en diez colegios del municipio, pero todos ellos han podido abrir sus puertas en la mañana de este jueves con "una cierta normalidad". Además, todas las escuelas infantiles están operativas.

Calle Isaac Albéniz de Murcia, estado tras la tromba de agua de ayer / L.O.

De las 18 bibliotecas municipales, la única que no está en funcionamiento este jueves es la del Río Segura y de las 17 salas de estudio repartidas por todo el término municipal sólo arrastraba problemas hoy la de Ronda Sur, pero ya se han solucionado, ha asegurado el regidor murciano.

Los sistemas de control del tráfico también se vieron afectados por las intensas lluvias. Hubo 35 cruces y rotondas semafóricas que dejaron de funcionar, pero a lo largo del día se han ido solventando estos problemas. También el transporte público se ha restablecido, salvo las líneas 30 y 44.

Sobre las caídas de árboles y ramas, el alcalde ha indicado que se registraron 40 incidencias, todas ellas resueltas. Además, hubo otros 42 avisos por problemas con el alumbrado público, y 10 de ellas están aún en fase de resolución.

En cuanto a las instalaciones deportivas, en este momento sigue sin estar en funcionamiento la piscina de Murcia Parque, el pabellón Príncipe de Asturias y el estadio Monte Romero.

Inundaciones en la rambla de Espinardo, en Murcia. / EFE

Inundación en Teatro Circo y derrumbe de una vivienda

Los edificios municipales más afectados por el temporal han sido el centro La Rosaleda (Algezares) y la zona de maquinaria de Teatro Circo, en Murcia, que "ha sufrido una inundación importante", ha desvelado el regidor.

Otro de los servicios municipales que ayer intensificó su labor por el de la limpieza viaria y en interiores. En este sentido, se han acometido diversas actuaciones extraordinarias. Según la edil responsable de esta área, la vicealcaldesa Rebeca Pérez, desde el pasado día 11 se procedió a la retirada de 65 contenedores en espacios críticos (en el entorno de las ramblas de Garruchal, Churra, Espinardo, Javalí, La Ñora o Torreagüera) para evitar riesgos. Tras el episodio de la tarde del miércoles 74 operarios del servicio de limpieza viaria se distribuyeron por todo el municipio y recolocaron 120 contenedores desplazados de sus ubicaciones.

En estos momentos hay movilizados 343 operarios, 129 en el centro de la ciudad, 165 en pedanías, que también están realizando trabajos de recogida de enseres y mobiliario, que ha quedado inutilizado por las inundaciones en bajos, garajes y sótanos de muchas viviendas. Según Rebeca Pérez, se está trabajando priorizando las zonas que más han sufrido los arrastres y presentación grandes acumulaciones de barro y escombros, algo que se ha dado en 50 calles de 19 pedanías.

También han estado en alerta los servicios sociales municipales. El alcalde de Murcia destacó que sólo se ha producido el derrumbe en una vivienda deshabitada de la avenida Ciudad de Almería. Preguntado por el impacto económico, el regidor ha indicado que todavía no se ha hecho una valoración económica de los daños producidos por la lluvia.