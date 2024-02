800 murcianos protestan en Madrid por el sector primario

Doce autobuses y una multitud de coches particulares han recorrido el trayecto entre la Región de Murcia y Madrid para que 800 murcianos participaran en la manifestación que este lunes ha tenido lugar en la capital de España en defensa de los intereses de agricultores, ganaderos y pescadores por la situación que están viviendo en las explotaciones y en sus barcos.

La protesta comenzó a las nueve de la mañana con la salida desde el Puente de Arganda de los 100 tractores que tenían que liderar la protesta, aunque la columna se partió y los vehículos agrarios acabaron intercalados entre el resto de manifestantes. Todos se concentraron en la estación de tren de Atocha, frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Desde la sede de la cartera del ministro Luis Planas, los manifestantes pusieron marcha a la oficina de la Comisión Europea en Madrid, por lo que recorrieron el Paseo del Prado, Paseo de Recoletos hasta conectar con el Paseo de la Castellana, hasta llegar al número 46, donde se aloja la sede en España del ejecutivo comunitario.

El Consejo de la Unión Europea como eje

A la vez que se realizaba la protesta en Madrid, el ministro de Agricultura, Luis Planas, se encontraba en Bruselas en una reunión del Consejo de la Unión Europea sobre Agricultura donde tenían que llegar a un "gran pacto europeo por nuestros agricultores y medio rural" porque "a un gran desafío europeo, hace falta una gran respuesta europea".

Planas advirtió que la reunión estaría estructurada en tres bloques de propuestas. El primero, sobre la simplificación administrativa con la eliminación o limitación del uso de fotos georeferenciadas o con la disminución del número de controles sobre las explotaciones de menos de 10 hectáreas: "Supondría en el caso de España que 345.000 de los declarantes. Un 55% quedarían exentos de esa comprobación".

Unas medidas que "no ponen en tela de juicio los objetivos ambientales", porque España defendió el mantenimiento de la ambición ambiental de la PAC, pero siendo sensibles a las preocupaciones del sector. El segundo bloque versó sobre directiva de las prácticas comerciales desleales con la inclusión de los problemas relativos de la venta a pérdidas. Por último, trataron la exigencia de las cláusulas espejo para que productos no autorizados en la Unión Europea no puedan ser utilizados en los productos de importación.