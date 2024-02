Vélez: "PP y VOX no se atreven a sancionar a las grandes empresas que abusan de los agricultores"

El secretario general del PSRM-PSOE, José Vélez, tendió la mano al Gobierno regional para trabajar unidos en la puesta en marcha de unas propuestas dirigidas a aliviar la tensión en el sector primario que este lunes está manifestándose en Madrid tras las protestas del pasado miércoles en la Región de Murcia. Entre las propuestas, la creación de un observatorio regional de precios, así como el refuerzo del equipo de control de la cadena alimentaria.

A eso hay que sumar la implantación de planes de inspección de oficio o la creación de una mesa regional con representación de los partidos políticos, las organizaciones agrarias y todos los agentes implicados. "No podemos estar enzarzados en batallas partidistas mientras muchos agricultores y ganaderos están en una situación límite", explicó Vélez.

A la vez en la que hacía el ofrecimiento al ejecutivo autonómico, le afeaba que desde que se reformó en 2021 la Ley de la Cadena Alimentaria, que no apoyaron ni PP ni VOX, esté incumpliendo: "El Gobierno regional tiene todas las competencias en agricultura y ganadería y llevamos denunciando desde hace mucho tiempo que el PP y VOX están incumpliendo sus responsabilidades".

"Solo ha hecho 3 inspecciones en los más de dos años de la ley y en todo el año 2022 no puso ni una sola sanción. ¿Cómo es posible que ocurra esto? Es una falta de respeto insoportable a nuestros agricultores y ganaderos. Están consintiendo que algunas grandes empresas abusen de los agricultores y ganaderos y son los culpables de la ruina de los agricultores y ganaderos", afirmó.

Aunque no se quedó ahí: "El problema es que PP y VOX no se atreven a sancionar a grandes empresas que abusan de los agricultores y no se atreven porque muchas de estas empresas son las que les apoyan en las campañas electorales. No les preocupan los agricultores y ganaderos, solo les importa su interés electoral. Si los campos y los animales hablaran, muchos políticos del PP tendrían que salir corriendo con dirección a Miami".