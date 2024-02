El transporte se suma al paro del campo

La Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte, una asociación minoritaria que fue responsable de paralizar la distribución por carretera en marzo 2022, convocó ayer un paro nacional indefinido en apoyo a las movilizaciones que desde hace una semana secundan los miembros de la Plataforma 6-F, organizada en redes sociales, en una concentración ayer en las inmediaciones del Estadio Wanda Metropolitano en la que participaron unas 200 personas, según recoge la agencia EFE.

La convocatoria congregó a agricultores y transportistas ataviados con chalecos amarillos. Los transportistas y agricultores señalaron que mantendrán el pulso hasta que el Gobierno escuche sus reivindicaciones.

La ganadera Lola Guzmán, portavoz de la plataforma 6-F, también convocante de esta reunión, aseguró a los medios en la zona que no se trata de «ningún acto político, aquí no nos convoca ningún partido político, no queremos ningún sindicato ni agrario ni político ni nada.

Esto es el pueblo contra los gobernantes, contra los políticos». Al final del encuentro se produjeron cargas por parte de la Policía Nacional hacia los manifestantes que se habían concentrado en la zona y trataban de abandonarla saltándose unas vayas para cortar la M-40. Varios manifestantes resultaron heridos.

Durante la concentración, la líder de la Plataforma 6-F, Lola Guzmán, insistió en que el «ministro de Agricultura tiene que juntarse con el de Transporte» y en que cuando logren sus reivindicaciones volverán a sus casas».

Por su parte, el presidente de la plataforma de transportistas, Manuel Hernández, acusó al Gobierno de «abocarles al conflicto por no sentarse a escuchar» y aseguró que «mientras el sector no tenga unas condiciones dignas, la agricultura y el transporte no va a levantar el paro». Esta organización, que en marzo de 2022 promovió una huelga de 20 días que llegó a poner en jaque la cadena de distribución, da este paso sin el respaldo del Comité Nacional del Transporte de Mercancías por Carretera (CNTC), el órgano interlocutor del sector con el Gobierno, en el que no está representada. En noviembre de 2022, esta asociación amenazó con la convocatoria de otro paro patronal para repetir el éxito cosechado unos meses antes, pero en esa ocasión no logró trascender y en apenas unos días la tuvo que suspender.

Además de esta concentración en Madrid, en la mañana y parte de la tarde de se produjeron cortes en cinco comunidades autónomas (Andalucía, Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha y Aragón), aunque no se produjo una movilización de calado en Madrid, como se había deslizado la Plataforma 6-F, organizada en redes sociales.

Las carreteras de numerosos puntos de España se vieron afectadas por las protestas de los agricultores. En Sevilla hubo incidencias debido a las protestas en la A-451 y A-406 en Navarredonda. En Málaga se cortó la A-45 en Cartaojal, y hubo retenciones en la A-7 en el entorno de Vélez-Málaga, en ambos sentidos, mientras que en Granada hubo cortes en la A-92 (Huétor Tajar). En Zaragoza se cortaron en ambas direcciones la A-2 en Calatayud; la N-232 en el entorno de Mallén, y la N-121 a su paso por Tortoles.

Otro punto caliente de las movilizaciones fue la gala de los Goya, que se celebró en Valladolid, y que reunió a alrededor de 150 personas a las puertas de la Feria de Valladolid, donde se celebraban la alfombra roja y la gala de los Premios Goya, a grito de «la Agenda 2030 hunde el campo». Comenzaron la concentración sobre las 17.00 horas, poco antes del arranque de la alfombra roja de los galardones del cine español.