"He tenido que renunciar a algún que otro plan este verano, pero todo ha merecido la pena"

El muleño Adrián Fernández Reyes, de 32 años, ha obtenido la cuarta mejor nota de todo el país en la prueba de Enfermero Interno Residente (EIR). Quiso presentarse al examen del pasado 20 de enero de acceso a la Formación Sanitaria Especializada de Enfermería porque ya se había preparado previamente la prueba para la OPE que lanzó el Servicio Murciano de Salud en noviembre de 2023. La confirmación de su grandísima nota le llegaba ayer estando en Londres, donde está pasando unos días de descanso junto a su pareja.

Ha obtenido la cuarta mejor nota del EIR de todo el país... ¿Se esperaba este gran resultado?

Qué va, para nada. Yo me preparé para el examen de la OPE del Servicio Murciano de Salud de noviembre y, tras hacerlo, pensé en presentarmen también al EIR porque no tenía nada que perder. De primeras, la verdad, tuve una muy mala sensación y salí un poco descontento. Pero cuando en mi academia hice la estimación de la posible nota, me salía una que me colocaba entre los diez primeros. Pensé que no podía ser, pero es verdad que a partir de ahí empecé a creérmelo.

¿Cómo ha sido entonces la preparación?

Como digo, en marzo del año pasado me apunté a una academia y empecé a prepararme la OPE de noviembre. Estuve trabajando en Reino Unido como enfermero hasta junio y, tras mi estancia, me volví a Murcia para estudiar de forma intensiva desde julio hasta noviembre. Pensé que ya que había estudiado tanto, con una preparación tan dura, tenía que presentarme también al EIR.

¿Cuántas horas diarias le ha dedicado al estudio?

Unas ocho: cuatro por la mañana y cuatro por la tarde, descansando un día a la semana.

Ahora, ¿tiene pensado quedarse en la Región o salir fuera para su formación?

Estoy entre Alicante, Murcia y Málaga. Quiero quedarme en la zona del Mediterráneo, pero todavía no tengo claro el sitio.

¿Y ha pensado en alguna especialidad concreta?

Me gustaría probar Enfermería Familiar y Comunitaria o Pediatría, pero tampoco lo tengo muy claro porque ha sido todo por sorpresa. Pensaba que no iba a poder elegir y que iba a ser un poco más por descarte. Es cierto que yo ya he trabajado en UCI de adultos y me gustaría, si hiciese Enfermería Pediátrica, trabajar en una UCI pediátrica. Respecto a Enfermería Familiar y Comunitaria, la verdad es que también siempre me ha interesado, me llama bastante y he escuchado que está muy bien porque rotas por muchos servicios y al final aprendes mucho.

¿Por qué decidió estudiar la carrera de Enfermería? ¿Hay más enfermeros en su familia o ha tenido algún referente?

Soy el primero de mi familia. Es cierto que cuando era pequeño mi abuela tuvo Alzheimer y estuvo bastante mal en el hospital. Desde ese momento, me llamó bastante la atención el tema de los cuidados, de la Medicina y de la Enfermería. Yo iba a hacer Medicina, de hecho estuve un año, pero no me gustó y acabé quedándome con Enfermería.

Su gente, familiares y amigos, estarán muy orgullosos de usted...

Desde ayer por la tarde he recibido un montón de mensajes de familiares, amigos e incluso de miembros de la Universidad. Ha sido una sorpresa total, no me lo esperaba para nada. Hace bastantes años que me gradué y he estado trabajando fuera, pero creo que este ha sido mi momento.

¿Quién fue la primera persona en enterarse oficialmente de su nota?

Mi pareja. De hecho estamos de vacaciones juntos en Londres y nos enteramos oficialmente los dos estando aquí.

¿Ha tenido ya tiempo de celebrarlo o sigue procesándolo?

Pues seguiremos por Londres hasta el domingo, así que habrá que aprovecharlo y disfrutarlo porque después de una preparación tan dura, he estado muchos meses y me he sacrificado mucho, sobre todo en verano. He tenido que renunciar a algún que otro plan para seguir estudiando en los meses de verano. Y la verdad es que estoy muy orgulloso y ahora puedo recuperar el tiempo perdido. Al final, ha merecido la pena, sin ninguna duda.