Isabel Rodríguez, número 1 del PIR en España: "Cuando salí del examen ni siquiera pensaba que podría tener plaza"

En poco más de medio año ha pasado de terminar la carrera de Psicología y graduarse a ser la mejor nota del examen de Psicólogo Interno Residente (PIR) de todo el país. La fuentealameña Isabel Rodríguez Lorente, de 22 años, todavía no se cree que haya obtenido el mejor resultado de la prueba a nivel nacional.

Esta estudiante de la Universidad de Murcia asegura que salió del examen del pasado 20 de enero sin ni siquiera saber si iba a obtener plaza. La noticia por el gran resultado la compartió, como manda la tradición, con sus familiares.

Ha conseguido la mejor nota del PIR de todo el país... ¿Se lo cree?

No, la verdad que no. De hecho, cuando salí del examen, ni siquiera pensaba que podría tener plaza. Al comenzar sí que es verdad que es horrible y empiezas supernerviosa y demás, pero a medida que va pasando el examen te tranquilizas un poco más. Lo único fue que no salí con buenas sensaciones porque sentí que había muchas preguntas que no sabía, sentía que era un examen un poco raro...

Quién lo diría, viendo el resultado. ¿Durante cuánto tiempo se ha preparado?

Empecé en junio a estudiar en cuanto terminé la carrera. Ha sido un largo proceso y trabajo, así que es verdad que no ha sido muchísimo tiempo en cuanto a años y demás, pero sí que estos meses han sido muy intensos y he tenido que darlo todo. De media, le dedicaba unas ocho horas al día.

¿Quién ha sido la primera persona a la que le ha comunicado la noticia?

A mi novio. Ha sido un apoyo muy importante durante este tiempo junto a mi familia y mis amigos. Todos me han ayudado un montón. Es verdad que el PIR es algo a lo que tienes que dedicarle mucho tiempo, pero el apoyo es fundamental y es crucial que la gente te apoye y entienda también por lo que estás pasando. Es muy importante.

Estarán muy orgullosos...

Claro, estaban muy contentos. Bueno, de hecho es que no se lo creían. Era todo muy ‘loco’, todo muy surrealista. Ha sido increíble.

¿Tenía pensado quedarse en la Región o salir fuera?

Quería quedarme en la Región. Ahora todavía no tengo muy claro en qué hospital: estoy entre el Reina Sofía de Murcia y el Santa Lucía de Cartagena.

¿Qué le llevó a estudiar la carrera de Psicología?

Es cierto que al principio no lo tenía muy claro, la verdad, pero hubo algo que me llamó de esa carrera. Terminé con muy buena nota en Selectividad y estaba un poco perdida. Pensé que era una carrera que parece que siempre atrae a todo el mundo, ¿no? Y decidí meterme a probar. Al final me terminó gustando mucho.

¿Ha habido antes psicólogos en tu familia?

No, soy la primera.

Imagino que no le habrá dado tiempo aún a pensar en cómo celebrarlo...

Como ha sido tan de golpe, todavía no tengo nada claro. Han sido unas horas de locura con mucha gente llamándome para felicitarme. Pero está claro que algo habrá que hacer.