El crédito bancario de los murcianos se ha reducido a la mitad en diez años

La Región ha sufrido una mayor pérdida de oficinas bancarias que la media de las comunidades autónomas. La desaparición de las dos cajas de ahorros que acaparaban la mayor parte del mercado regional y la concentración registrada en el sector financiero han rebajado el número de entidades a las que pueden acudir los murcianos a pedir un crédito, pero también se han traducido en un endurecimiento de las condiciones exigidas a las familias y las empresas murcianas para prestarles dinero. Con estas restricciones se ha producido una rebaja en el importe del crédito medio por habitante, que ha caído casi a la mitad.

Los 30.000 euros por persona que debían los murcianos a los bancos hace algo más de diez años han quedado reducidos a apenas 15.949 en diciembre de 2023, según los datos recogidos en el Barómetro Financiero de la Región, presentado ayer.

El decano de la Facultad de Economía y Empresa de la UMU, Samuel Baixauli, explicó que en la Región «se ha estabilizado» el proceso de adelgazamiento de las redes bancarias, aunque solo quedan ya 3,4 oficinas por cada 10.000 habitantes, mientras que en España hay 5 por cada 10.000. Hasta 2017 la Región tuvo 6 oficinas por cada 10.000 habitantes.

La situación de las zonas rurales de la Región no es comparable a las de «la España vaciada», dado que hay muchas pedanías y núcleos rurales sin oficinas bancarias, pero no aparecen en las estadísticas. Como ejemplo Baixauli citó el caso de Lorca, que tiene 29 oficinas bancarias, pero es el segundo municipio más grande de España en superficie, por lo que se han quedado muchas diputaciones sin ningún banco.

Sin embargo, los únicos municipios que aparecen en las estadísticas de pueblos sin ninguna sucursal bancaria son Albudeite, Ojós, Ulea y Villanueva. « La desaparición de oficinas de lugares menos poblados y de menor renta per cápita provoca una exclusión financiera geográfica», se indica en el Barómetro.

El informe presentado por el decano y por el consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, señala que el número de oficinas «se ha reducido de forma ininterrumpida hasta 2021». Durante los dos últimos años se ha frenado este proceso, «al igual que en el resto de España».

Precisa que «en términos netos se han abierto 14 oficinas quedando el número total de en 534. De estas, el 51,3% se concentra en Murcia y Cartagena».

La entidad con mayor presencia es Caixabank, con 163 oficinas gran parte de las cuales procede de la red de la desaparecida Cajamurcia.

En segundo lugar está el Banco Sabadell, heredero de la CAM, que tiene 70 oficinas.

Cajamar tiene 129 oficinas de las 174 que suman las cooperativas de crédito.

Baixauli aludió a la polémica fusión del Sabadell BBVA (49) y apuntó que el banco que surgiría de la unión si llega a materializarse no desbancaría a CaixaBank del primer puesto. «Estaríamos hablando de una entidad que no sería la primera y pudiera ser que el número de oficinas no se redujera de una manera importante», prevé el decano.

Por otra parte, las cooperativas de crédito, que en la Región tienen una presencia superior a la media nacional, debido a la actividad del sector agroalimentario, han concedido el 20,57% de los créditos obtenidos por los usuarios murcianos, mientras que en España los préstamos de las cajas rurales se reducen al 8,6%.

El importe del crédito por persona ha pasado durante el último año de 16.919 euros en diciembre de 2022 a 15.949 euros en diciembre de 2023. Esto supone una reducción del 5,7% que equivale a 970 euros por persona. Según se indica en el Barómetro, «se mantiene la tendencia de reducción del importe medio del crédito por habitante que se inició hace más de diez años cuando alcanzaron casi los 30.000 euros por persona»

Por otra parte, «el importe medio de los depósitos por habitante se situó en 17.309 euros a finales del segundo semestre de 2023». Esta cantidad se mantiene en casi 12.500 por debajo de la media española. La diferencia entre las comunidades autónomas es muy grande. El importe medio más alto corresponde a Madrid, que supera 51.200 euros.

El decano de Economía augura que el BCE bajará los tipos de interés

El decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia (UMU), Samuel Baixauli, augura que el Banco Central Europeo (BCE) bajará los tipos de interés a partir de junio. Baixauli explicó en la presentación del Barómetro Financiero que él prevé que la bajada de los tipos se inicie a partir del próximo mes de junio, una vez que está contenida en torno al 3% la escalada de los precios que se desencadenó a raíz de la invasión de Ucrania.

Calcula que la rebaja puede rondar entre «medio punto y tres cuartos de punto», aunque recuerda que «el BCE suele bajar los tipos después de que lo haga la Reserva Federal, pero ahora no ha sido así». Añadió que en este momento «el Euribor a 12 meses está en el 3,7%.