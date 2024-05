Food For Profit, el documental europeo que vincula la contaminación del Mar Menor con los excrementos de cerdo

El próximo 7 de junio se estrena en España el documental Food For Profit, que denuncia los vínculos entre el Parlamento Europeo y la industria de la ganadería industrial, financiada con casi 387.000 millones de euros del presupuesto destinado a la Política Agraria Común, y que no pasa por alto el impacto que este sector tiene en el Mar Menor.

En concreto, en esta cinta se explica que la gran cantidad de excrementos de cerdos en el agua "hace aumentar los niveles de nitratos" y, "en consecuencia, millones de peces y crustáceos mueren por falta de oxígeno", en clara referencia a la mortandad de miles de estas especies por los episodios de anoxia en los años 2019 y 2021 en este frágil ecosistema.

"Los europeos piensan que la carne y los lácteos que consumen son de alta calidad, esencialmente diferentes de los que se consume en Estados Unidos o China. En Food For Profit, demostramos que en realidad no hay ninguna diferencia, de hecho, el 90% de la carne que se consume en Europa procede de granjas industriales", asegura Pablo D'Ambrosi, codirector del documental.

La obra, que se va a proyectar esta misma semana en Cannes aprovechando la celebración del festival de cine, no solo muestra la conexión entre la industria cárnica y las altas esferas europeas, sino que también pone el foco en el impacto que la ganadería intensiva tiene en la salud de los consumidores de carne, y el cambio climático. Uno de los ejemplos que muestran es una macrogranja de la Región de Murcia.

Excrementos de las macrogranjas llegan al Mar Menor, denuncia 'Food For Profit'. / L.O.

"Poder mostrar Food For Profit en plena campaña de elecciones europeas me da esperanzas de que lo que denunciamos llegue a los oídos adecuados y de que el documental contribuya al cambio necesario. No podemos seguir destinando miles de millones de euros a la ganadería intensiva solo porque la industria cárnica y el lobby ganadero campen a sus anchas por los pasillos del poder. Vivimos cada vez más en una 'lobbycracia' que amenaza nuestra democracia", declara Giulia Innocenzi, la otra codirectora de la cinta.

El equipo de filmación se infiltró en las instituciones europeas enviando a un miembro de un grupo de presión para reunirse con eurodiputados y otros 'lobbies'. "Les filmamos en secreto hablando de modificaciones genéticas y de cómo mejorar la productividad en las granjas intensivas, para estar a la altura de sus competidores, sobre todo China y Estados Unidos", comenta D'Ambrosi.

Giulia Innocenzi en el Parlamento Europeo. / L.O.

Los productores del documental aseguran que gracias a estas grabaciones dos eurodiputados no repetirán en las listas para las elecciones del 9 de junio, entre ellas, la socialista granadina Clara Aguilera. A cámara, ella afirmaba no estar de acuerdo "en que en ninguna actividad agraria o ganadera se haga daño a animales". Sin embargo, ya con la grabación oculta, afirmaba que le daba "igual la felicidad del conejo, del pollo o del gato". "Me da igual, yo me los como", sentenciaba.