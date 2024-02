En la Región de Murcia existen lugares donde han sucedido y suceden fenómenos sobrenaturales y el investigador Antonio Pérez, junto a su equipo, ha indagado de lleno en ellos. En Pon atención, están ahí, su último libro recién publicado, hace un minucioso recorrido por las exploraciones que el experimentado en la materia ha llevado a cabo en las últimas décadas.

¿Qué va encontrar quien lea su libro?

Va a descubrir lo que es una investigación totalmente al descubierto. No es el típico libro en el que va a encontrar casos que han contado otros. Aquí intento que el lector se sienta parte del equipo de investigación, sienta lo mismo que nosotros y viva todo lo que nosotros vivimos en cada momento. Va a encontrar verdad.

¿Cómo se prepara para afrontar sus investigaciones?

La preparación es muy larga. En el momento en el que tenemos indicios de que hay un sitio en el que hay fenomenología paranormal, lo primero que hacemos es una preparación previa en la que entrevistamos a personas implicadas y que conozcan el caso, recabamos toda la documentación posible, lo que aparezca en prensa, en vídeo... Nos vamos al ayuntamiento del lugar, miramos dónde está emplazado ese edificio, qué había construido antes, etc.

¿Cuánto tiempo suele llevarle todo ese proceso?

Sierra Espuña, por ejemplo, empezamos a investigarlo, sin que nadie se enterara y con permisos, a finales de 2003,y terminamos en 2006. Y cuando fuimos el primer día ya sabíamos todo sobre ese edificio. Imagínate que esa información nos ha costado 5 o 6 años de trabajo. Luego, dependiendo de cómo sea el caso, hay investigaciones más cortas, pero por poco que sea se te llevan algunos meses.

"Me han llegado a decir que mi trabajo es un grano en el culo para la ciencia"

¿Qué es lo más duro de su trabajo?

El análisis, tenemos que desgranar fotografías pixel a pixel, contactar con especialistas etc. En cuestión de psicofonías, por cada hora grabada necesitas unas cinco para analizar bien cada corte. Lo más farragoso es el análisis de lo recopilado: audios, fotos, vídeos, etc.

¿Alguna vez ha sentido miedo?

Sí, claro, en muchos sitios. Cuando uno empieza, se asusta y se sorprende mucho más. Con los años, sabes reaccionar de forma diferente y más tranquila y aprovechas esas alteraciones de fenómenos paranormales para intentar coger el mayor material posible. Quien no ha pasado miedo nunca ha sido un investigador. Por ejemplo, la puerta de Sierra Espuña que se abre y se cierra sola, eso lo captamos nosotros. Al ver eso, te imaginas la fuerza que tiene la energía que consigue cerrar esa puerta (a mí me costaba cerrarla y vi cómo se cerraba de un golpe) y te asustas. Nunca conocemos la naturaleza exacta de a lo que nos estamos enfrentando.

¿Sobre qué caso investigado siente más satisfacción?

El caso que mejor sabor de boca me ha dejado es el del Palacio de Guevara, es el único lugar en el que se dan todas las fenomenologías paranormales. Para un investigador es el sueño, porque tienes fotografías, psicofonías, vídeo paranormal, teleplastia, etc. Y además es otro de los lugares en los que siempre que hemos ido hemos encontrado resultados.

No todo el mundo cree en lo que usted trabaja. ¿Cómo maneja las críticas y el escepticismo?

De una forma muy natural, porque yo siempre he dicho y diré que yo no tengo que convencer a nadie de nada. Cuando hago público un trabajo lo hago con todas las consecuencias. Yo digo como trabajamos y te presento los resultados. Yo estoy siempre a favor de la ciencia. Cuando he tenido la posibilidad he consultado, por ejemplo, con un catedrático de física médica de la Universidad de Murcia, especialista en voz, para que escuche y analice lo que yo grabo. Se lo doy y resulta que el hombre me dice que lo que tengo ahí es un grano en el culo para la ciencia, que no sabe qué, pero efectivamente algo se escucha.

"Me gustaría pasar un fin de semana en el Romea, cerrado a cal y canto"

¿Murcia tiene una carga paranormal especial?

No, Murcia tiene muchísimo porque es una región antigua con mucha historia y tenemos ciudades maravillosas, pero no más que en cualquier otro lugar. En cuestión misterio, no somos más que cualquier lugar de España o el mundo, pero desde luego no somos menos que el resto de sitios. Yo puedo decir y me siento muy orgulloso de que nosotros hemos hecho historia en España, porque hemos puesto sitios como Sierra España o el palacio de Guevara en el mapa del misterio de España. Cualquier persona curiosa visita estos lugares ahora.

¿Le quedan muchos sitios por explorar en la Región?

Llevo más de 40 años investigando y en Murcia no habremos investigado ni un 10% de lo que puede haber. El problema son los permisos, que es muy difícil que te los concedan.

¿Algún sitio en especial que le gustaría investigar?

Me encantaría pasar un fin de semana en el Teatro Romea, solo, cerrado a cal y canto, o en el Teatro Romano de Cartagena. Además, tenemos tantos palacetes…

Su biografía cuenta que el gusto por lo paranormal le viene a raíz de sucesos vividos en primera persona. ¿Quiere hablar de ello?

Mi madre es de un pueblo muy del interior de Andalucía y desde siempre se han vivido fenómenos paranormales, se ha dicho, por ejemplo, que existían los duendes. Me he criado en un ambiente en el que a mí nunca me han coartado. Yo de pequeño había veces que veía a gente y luego descubría que nadie más los veía. Veía a personas que ya habían fallecido, pero nadie me decía que estaba loco, lo asumían como algo natural.

¿Cree que existe gente con un don y es su caso?

No, todos podemos percibir, pero estamos dejando de ser animales, ese ser tan esencial que es capaz de captar todo lo que nos rodea. Si tú de verdad intentas volver a tu ser primigenio, y pones todos tus sentidos a funcionar que, aunque atrofiados, aún te funcionan, vas a empezar a descubrir señales y matices. Esas energías que hay ahí. Hay muchísimas dimensiones y a veces somos capaces de cruzarnos con seres de otras dimensiones que nos asustan. ¿Por qué hay gente más sensitiva que otra? Pues porque la sociedad te va coartando tu ser primigenio, tu ser animal, dejas de percibir cosas que para otra gente es su día a día. No creo que unos seamos especiales y otros no, simplemente los que perciben es porque no tenemos tan atrofiados esos sentidos.