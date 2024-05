El PSOE pedirá la reprobación del consejero de Medio Ambiente por no repartir las ayudas para vehículos eléctricos

El Grupo Parlamentario Socialista defenderá en el pleno de la próxima semana una moción en la que solicita la reprobación del consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, por no repartir las ayudas para vehículos eléctricos y autoconsumo.

Lo anunció este martes la viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces. Según ella, esta petición se debe a la "ineficiencia del consejero" en la gestión de las ayudas para el fomento del autoconsumo y almacenamiento con fuentes de energía renovables y para la adquisición de vehículos propulsados con energías renovables y puntos de recarga.

Destacó que la Comunidad Autónoma ha recibido del Gobierno de España más de 60 millones para el fomento de las energías renovables y la movilidad sostenible, "dinero que, en su mayoría, sigue en las arcas de la Comunidad Autónoma, cuando debería estar en el bolsillo de los solicitantes de las ayudas desde hace mucho tiempo".

"El consejero no ha sido eficaz en su gestión en ningún momento y no ha repartido las ayudas a las que tienen derecho los ciudadanos de la Región de Murcia. El Gobierno regional tiene el dinero y no lo ha repartido", insistió.