José Vélez, secretario general del PSOE de la Región de Murcia, ha salido a dar la réplica a los anuncios de Fernando López Miras de este viernes, tras el primer Consejo de Gobierno del año. El presidente regional proclamó, entre otras cosas, un gran pacto social en el que centrará todos sus esfuerzos para conseguir por parte del Gobierno de Pedro Sánchez una "financiación justa que no discrime a la Comunidad", o un catálogo que recogerá todas las ventajas -entre ellas los beneficios fiscales- para las empresas que opten por asentarse en la Región. El socialista ha salido en defensa de Sánchez.

Vélez ha afirmado que el Ejecutivo nacional "está centrado en ofrecer soluciones a la ciudadanía y hacer avanzar España", y ha argumentado que "es una gran noticia para todos que el Congreso haya aprobado la gran batería de medidas sociales puestas en marcha para ayudar a las familias trabajadoras".

Entre ellas, ha destacado la revalorización de las pensiones conforme al IPC, los descuentos al transporte público, la gratuidad de Cercanías y Media Distancia, la rebaja del IVA de los alimentos, la bajada de los impuestos de la electricidad y el gas, la suspensión de los desahucios de hogares vulnerables o la eliminación de las comisiones bancarias por retirar efectivo en ventanillas, tanto para mayores de 65 años como para personas con discapacidad.

"Estas medidas son muy necesarias, especialmente en la Región, que es una de las comunidades con los salarios más bajos y con más personas que no llegan a fin de mes", ha subrayado. Además, ha puesto de relieve que "el PP votó en contra de todas estas medidas, a pesar de que saben que son necesarias": "Es indecente. Sabe que con el voto en contra está castigando a la ciudadanía y está perjudicando los intereses del país".

"Su único objetivo es boicotear a Sánchez"

También se ha referido con su respuesta a Miras al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, del que dice que "se ha convertido en un político egoísta, sin empatía, al que no le importan los problemas de la gente". "Su único objetivo es intentar boicotear al Gobierno de Pedro Sánchez porque piensan que, cuanto peor lo pase la ciudadanía, mejor les irá a sus intereses electorales", ha añadido en alusión al conjunto del Partido Popular, e indica la formación "no tiene proyecto de país" y que su respuesta a todo es "un no permanente".

"Feijóo debería superar ya la pataleta y dejar atrás la mentira y la crispación. España necesita un partido en la derecha con sentido de la responsabilidad. El PP está en una deriva destructiva, cegado por la frustración, y solo se dedica a poner piedras en el camino, a pesar de saber que con esa actitud está perjudicando al país", ha declarado el socialista.

En cambio, José Vélez ha asegurado que en el PSOE se tiene claro que "la única vía hacia el progreso está en la búsqueda de acuerdos, en la gestión inteligente de la pluralidad política y en la diversidad territorial de un país tan maravilloso como España": "El progreso es tarea de todos porque los objetivos son compartidos: crecimiento económico y justicia social".