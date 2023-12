La organización de autónomos UPTA alerta de que la economía sumergida provoca el cierre de dos de cada diez negocios, que no logran sobrevivir a la competencia desleal. El presidente de UPTA, Eduardo Abad, asegura que «el transporte de paquetería es uno de los sectores en los que trabaja un mayor número de personas sin contrato» y destaca que estos conductores incluso «utilizan vehículos privados» para repartir paquetes» de una gran multinacional instalada en la Región.

Entre los negocios no declarados que funcionan en Murcia Eduardo Abad incluye también a «los profesores que dan clases particulares, en algunos casos a opositores que tratan de lograr una plaza en la Administración».

Abad defiende que no puede culparse a los autónomos de la economía sumergida y sostiene que los verdaderos responsables son «los negocios no declarados, los asalariados no contratados, los ingresos no declarados y la evasión fiscal de las grandes fortunas», que considera «la gran lacra de nuestra economía».

Así lo indica un estudio de la organización sobre las principales causas de la economía sumergida, cuyas conclusiones revelan que «hay miles de actividades económicas sin declarar que están causando estragos en sectores en los que predominan, fundamentalmente autónomos sin asalariados o con uno o dos trabajadores».

UPTA muestra su preocupación por la competencia desleal que ejerce la economía sumergida y anuncia que «enviará a la Agencia Tributaria un paquete de medidas directas para hacerla emerger y transformarla en economía real». Tradicionalmente la Región ha sido una de las comunidades con una tasa de economía irregular más elevadas. Un estudio reciente sobre la declaración del IVA realizado por la organización de técnicos de Hacienda Gestha revela que Murcia es la comunidad en la que existe mayor desproporción entre el volumen de ventas declaradas por las empresas en comparación con los gastos que generan sus compras, lo que supondría que las compañías murcianas son las que tienen los beneficios más bajos.

Las actividades en las UPTA detecta una mayor incidencia de la economía sumergida son las relacionadas con «los servicios, reparación, construcción, pintura, electricidad, transporte de paquetería, formación, fontanería, estética, limpieza o cuidados a personas». Eduardo Abad recuerda que este tipo de prácticas se mantienen sobre todo en «las chapuzas a domicilio» debido en parte a que «el consumidor final continúa tratando de ahorrar» en la factura, en lugar de exigir que se le aplique el IVA y que quede constancia del pago.

Añade que «los autónomos están hartos de sentirse continuamente calificados como defraudadores, cuando más bien son los grandes damnificados de esta impunidad en la que transitan los que encuentran en la economía sumergida una forma de enriquecerse ilícitamente».