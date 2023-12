El vicepresidente regional, José Ángel Antelo, confirmó este martes por la mañana que sí que habrá una reforma de la Ley del Mar Menor esta legislatura. De hecho, su equipo y está trabajando en un borrador que se presentará en el Consejo de Gobierno en 2024 para que el socio mayoritario del Ejecutivo, el Partido Popular, pueda "hacer sus aportaciones".

"Estamos hablando con todos los sectores implicados y nos dicen que la ley está mal hecha porque no influye en su mejora", explicó el también consejero de Interior, Seguridad y Ordenación del Territorio durante un desayuno informativo celebrado este martes por la mañana en el Rincón de Pepe. "Estoy seguro de que la modificación se llevará a cabo porque es de sentido común", añadió. Entre otras cosas, el ala de Vox del Gobierno busca sacar al municipio de Fuente Álamo del área de influencia de la Ley de Protección, además de legislar sobre la depuración terciaria de los ayuntamientos ribereños.

"La comunidad científica no tiene una posición única sobre la solución al problema. Nosotros estamos hablando con ingenieros para que nos pongan datos reales encima de la mesa", afirmó Antelo.

Remarcó que Vox consiguió retirar de los presupuestos la partida destinada al colectivo LGTBI

Por otra parte, Antelo afirmó, ahora que se han cumplido los cien primeros días de Gobierno, que la experiencia está resultando "más fácil de los que algunos pronosticaron", poniendo en valor la aprobación de los presupuestos regionales "en tiempo y forma". Sobre las cuentas, remarcó que habían conseguido retirar la partida destinada al colectivo LGTBI de la Consejería de Política Social.

Asimismo, se congratuló por el hecho de que el PP haya respondido satisfactoriamente a las peticiones de Vox para hacer frente a la Ley de Amnistía que ya se está tramitando en el Congreso de los Diputados. "Hay respeto y buena relación" con el PP, resumió.

Sobre la denuncia que le pusieron varias ONG por sus palabras sobre inmigración y yihadismo (que no ha prosperado), dijo que no es más que "humo", señalando que puede "dormir tranquilo" porque no mintió.

Espera que Vox entre pronto en el Gobierno de Lorca

A nivel orgánico, como presidente provincial de Vox, se mostro complacido e, incluso, "sorprendido" por el hecho de que en la Región de Murcia no dejen de crecer los afiliados, convirtiéndose en la comunidad con más número por habitante de España, aseguró.

A menos de dos semanas de que termine el año, Antelo subrayó que aún quedan municipios en los que entrar a gobernar. "En Lorca, más temprano que tarde, deberá haber un gobierno fuerte", manifestó. Y no es la única localidad en la que Vox tiene puestos sus ojos. "También en Totana, en Torre Pacheco, en San Pedro del Pinatar y en Yecla", añadió.