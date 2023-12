«No tenemos cien días», dijo Fernando López Miras durante su discurso de investidura en la Asamblea Regional el pasado 7 de septiembre, último día legal para ser salir elegido por la Cámara tras su primer intento fallido, dos meses antes. Han pasado ya 101 días desde entonces, aunque será el próximo miércoles cuando se cumplan los 100 días desde que tomara posesión como presidente de la Comunidad en la antigua iglesia de San Esteban.

Gobernar con Vox no era lo que quería el candidato del Partido Popular, pero fue la única opción que le dieron a elegir para evitar una repetición electoral. Más de tres meses después, la coalición aguanta sin que le afecten las polémicas con las que llegan, de vez en cuando, los de Santiago Abascal. La más clamorosa fue a cuenta de unas declaraciones del vicepresidente, José Ángel Antelo, que relacionó la inmigración que llegaba en patera con el yihadismo. Le valió una denuncia por delito de odio ante la Fiscalía que no ha tenido recorrido. Miras se negó a valorar esas afirmaciones, pero señaló que atenderá «a lo que digan los informes policiales» sobre «si en las pateras vienen yihadistas o no». La última polémica llegaba este viernes cuando Antelo amagó con retirar la financiación de la Comunidad a las ONG que no condenaran a Hamás, obligando al Gobierno a desmarcarse nuevamente.

En estos 100 días se han inaugurado las conexiones aéreas con Madrid y Barcelona y ha llegado el AVE ‘low cost’

El pacto con Vox implicaba que las competencias sobre Ordenación del Territorio quedarían en manos de Antelo, algo que aprovechó para trabajar en la reforma de la Ley del Suelo y en la del Mar Menor. Pese a anunciarlo el vicepresidente regional, en la Asamblea y durante la presentación de los presupuestos de su Consejería, desde el Gobierno aseguran que desconocen la «propuesta de Vox» e insisten en que no está prevista modificación de ninguna de las dos leyes.

Aunque estas controversias hayan podido servir para desunir a la coalición, la gran cuestión de la legislatura en las Cortes Generales, la Ley de Amnistía, hace de pegamento.

La Región es una de las pocas comunidades que inmuniza a los recién nacidos contra la bronquiolitis

Si bien Miras rechaza las protestas en las sedes de los socialistas (a las que sí va Vox), ha acudido a todas las convocadas por su partido y por la sociedad civil. Ha estado en varias en Madrid, una en Barcelona, otra en Murcia y ha viajado hasta Bruselas para defender una enmienda contra la polémica medida de gracia en el Comité de las Regiones. También se le ha visto en el Senado, haciendo piña con el resto de presidentes autonómicos del PP para advertir que, tras esta norma vendría la condonación de la deuda, la financiación vía presupuestos y un «cupo a la vasca».

Esta misma semana, sin ir más lejos, comparecía a petición propia en la Asamblea para dar cuenta de las acciones del Gobierno si llega a aprobarse la amnistía. «El trato de favor a los catalanes lo pagarán de su bolsillo los murcianos», advirtió, ya que «en suelo extranjero y con un mediador extranjero, se va a decidir qué dinero se transfiere a la Región».

Acciones del Ejecutivo

Fueron muchos los compromisos del presidente para sus primeros cien días en San Esteban durante su primer intento de investidura, en julio, cuando aspiraba a gobernar en solitario. En septiembre, sin embargo, solo se comprometió a sacar adelante en este tiempo un Pacto por la Juventud que ponga en marcha medidas relacionadas con el empleo, educación, vivienda y educación que permitan a los jóvenes murcianos desarrollar un proyecto de vida. Su presentación es inminente, aseguran desde el Gobierno.

En estos cien días, el Ejecutivo se ha centrado principalmente en el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2024, «un hito importante» en tan poco tiempo, señalan, ya que no pudieron empezar a trabajar hasta después del verano. Destacan que las cuentas permitirán que las familias se ahorren 420 millones de euros el año que viene gracias a la rebaja de la presión fiscal.

Respecto al área de Salud, sacan pecho por el hecho de que ya se han cubierto el 88% de las plazas comprometidas para el refuerzo de la salud mental, hay televisión gratis en todos los hospitales y se sigue trabajando en la apertura de los centros de salud por la tarde (eran 15 y ya son 27). Además, la Región se ha convertido en una de las pocas comunidades que inmuniza a los recién nacidos contra la bronquiolitis.

Se felicitan también en Turismo por la conexión aérea con Madrid y Barcelona, la llegada de la Alta Velocidad ‘low cost’, el éxito del bono turístico, la preparación de Caravaca Jubilar 2024 y, sobre todo, por el récord de viajeros y pernoctaciones en la Región. Son más de 75.000 personas ocupadas en el sector. En total, se han alcanzado los 645.000 ocupados, la cifra más alta de la historia, y el número de parados es el más bajo desde 2007, con 85.576 personas.

Ya son 4.500 plazas para niños de 2 años en Educación, que ha aumentado también la oferta de Formación Profesional con 70 nuevos ciclos y ha creado 76 plazas nuevas de orientadores para Atención a la Diversidad.

El PP presume de «estabilidad» frente a los pactos de Sánchez

«Frente a la incertidumbre y la inseguridad que generan Sánchez y sus pactos con los independentistas, la estabilidad, solvencia y certeza caracterizan el Gobierno de López Miras en la Región», afirma el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, Joaquín Segado, que añade que, «a pesar de los impedimentos y la dejadez del Gobierno central, se ha elaborado un presupuesto riguroso, creíble, que blinda el Estado del Bienestar y continúa bajando impuestos».

Desde el Partido Popular se muestran especialmente orgullosos del «papel protagonista» que desempeña Miras «en la defensa del Estado de Derecho y la igualdad de todos los españoles».

El balance de Segado es positivo porque «en estos 100 días se ha avanzando en todas las materias».

Como ejemplo, en Fomento se refiere a la inauguración del tramo 1 de la Ronda Central de Lorca y, en Salud, subraya que se han reducido las listas de espera. «El SMS continúa incrementando el personal sanitario y aprueba en mesa sectorial 753 plazas correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2023», agrega.

En Educación, destacan que la Región se posiciona como la tercera comunidad de España que más apoyo presta a alumnos con necesidades educativas especiales y ha puesto en marcha 12 nuevos comedores.

Y en Política Social recalcan que se hayan aumentado las plazas de residencias y centros de día, así como que la Región dispone de su primer Centro de Crisis 24 horas para víctimas de violencia machista.

«No ha hecho nada y se ha dedicado a mentir», opina el PSOE

El secretario general de los socialistas murcianos, José Vélez, tenía claro que López Miras no iba a hacer en cien días «lo que no ha hecho en seis años que lleva siendo presidente de la Región de Murcia». Para él, el jefe del Ejecutivo «no ha hecho absolutamente nada desde las elecciones autonómicas» y solo «se ha dedicado a mentir, a crispar, a intentar engañar a la ciudadanía y a confrontar con el Gobierno de España. Ni siquiera ha cumplido su medida estrella durante la campaña electoral, la famosa ayuda a la hipoteca que anunció a bombo y platillo, pero que hemos comprobado que solo era pura propaganda y que se ha demostrado un absoluto fracaso porque no ha llegado a apenas nadie».

El líder del PSRM señala, «entre sus mayores desastres, la caótica gestión del inicio del curso escolar, que dejó a miles de alumnos sin transporte escolar o docente asignado durante meses».

Sobre los presupuestos de la Comunidad para 2024, Vélez lamenta que sean «una auténtica farsa», ya que «carecen de credibilidad porque ya sabemos que el Gobierno regional nunca cumple sus previsiones económicas ni ejecuta lo que presupuesta». Otro problema de fondo de estas cuentas es que «se trata de unos presupuestos que, claramente, no van a solucionar los problemas de la Región ni van a atender las necesidades reales de la ciudadanía».

Desde el Partido Socialista se muestran convencidos de que «la Región necesita que se le caiga la careta a un Gobierno que lo único que hace es mentir para mantenerse en el sillón».

Vox confía en llegar «a un entendimiento con el PP» sobre el Mar Menor

En Vox se muestran «satisfechos» de estos primeros cien días en el Gobierno regional, aunque son conscientes de que «esto es simplemente un inicio» y de que sigue habiendo mucho trabajo por delante.

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, saca pecho por la «multitud de iniciativas» que en menos de tres meses han puesto en marcha y que «marcan el horizonte que ambos socios quieren llevar a lo largo de la legislatura», y que tienen como «hito» haber aprobado el presupuesto más alto de la historia de la Comunidad, cifrado en 6.526,56 millones de euros.

Estos cien días han servido, a su parecer, para «sentar las bases de lo que va a ser la legislatura». A partir de ahora, desde Vox indican que algunos de los principales retos que afrontan son reducir el 25% de las aportaciones dirigidas a las organizaciones sindicales y empresariales, rebajar el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y de Actos Jurídicos Documentados, así como el de Patrimonio, «defender la unidad de España», acabar con la inseguridad en las calles y «velar por todas las víctimas de violencia en el seno de la familia, sin distinción de sexo ni parentesco», entre otros aspectos.

Sobre el espinoso asunto del Mar Menor, Alpañez subraya que Vox quiere cambiar la Ley del Mar Menor el próximo año para que Fuente Álamo quede fuera de las medidas cautelares impuestas en la localidad. Y adelanta: «Llegaremos a un entendimiento con el PP. Estoy seguro».

Podemos: «Lo que se rompe es la Región que Miras preside»

La visión de Podemos sobre los primeros cien días de López Miras es muy negativa, ya que los consideran «una continuación de su legislatura anterior en cuanto al desprecio a los murcianos». Su portavoz en la Asamblea, María Marín, lamenta que el presidente regional se pasee por Madrid y por Bruselas, «llenándose la boca con eso de ‘España se rompe’, mientras lo que se rompía era la región que él preside». Destaca en este tiempo «la peor vuelta al cole» de la Comunidad, con centenares de niños que «siguen dando clase en barracones y otros tantos aún no tienen transporte escolar».

Marín califica los presupuestos de «vergonzosos» y subraya que «esta semana hemos visto cómo el Constitucional le ha cerrado las puertas en las narices, tumbando esa amnistía que pretendía aplicar a los ricos y que en Murcia nos supone este año 30 millones que podríamos dedicar a nuestros servicios públicos». También le culpa de eliminar un pleno de control al mes.