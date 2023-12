Frente a la retahíla de cifras y compromisos expuestos este lunes por la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, que desveló los presupuestos de su departamento para 2024, el Partido Socialista presentó la otra cara de las cuentas de la Consejería. La diputada socialista Toñi Abenza afirmó que "la carta a los reyes magos de la consejera no tiene desperdicio", ya que "con la mano izquierda piden blindar el Estado del Bienestar y con la derecha, reparten carbón al millón y medio de ciudadanos de la Región de Murcia".

Indicó que la Región "infla" el presupuesto gracias a las inversiones del Gobierno de España. "Sin ir más lejos, en 2024, y a pesar de la deslealtad institucional de López Miras, Pedro Sánchez enviará 5.126 millones de euros a la Comunidad del Sistema de Financiación Autonómica y Provincial, un 82,3% del total de nuestros ingresos no financieros".

Abenza desveló que el Gobierno regional ha reducido el gasto en personal de la partida de 'Inmigración y Voluntariado' en un 87,02% "hasta dejarlo en un mero carácter simbólico de 3.000 euros".

"Con la mano izquierda piden blindar el Estado del Bienestar y con la derecha, reparten carbón al millón y medio de murcianos" Toñi Abenza - PSOE

Considera un "ataque" al Tercer Sector la reducción del presupuesto en 2.328.157 euros en la partida 1804 de la Dirección General de Servicios Sociales. "Esto no es blindar el Estado del Bienestar", señaló.

También subrayó el recorte en 2 millones de euros más la prestación de la Renta Básica de Inserción, dejándola ya en 12,1 millones de euros, "en una región donde el 31% de la población está en riesgo de pobreza y exclusión social".

La diputada socialista aseguró que, si no fuera por los fondos externos, como el del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, "la apuesta del Gobierno regional en este presupuesto por la igualdad es mínima, igual que la apuesta por el colectivo LGTBI, con tan solo 4.500 euros". Sobre este punto, remarcó que "la consejera no ha nombrado ni una sola vez a las personas LGTBI en una Asamblea donde no se cuelga la babera".

"La lucha contra la violencia de género para ustedes es solo una foto. ¿Se puede caer más bajo?" María Marín - Podemos

Podemos, por su parte, echó en cara a la consejera que inaugurara un día antes del 25N, Día Mundial contra la Violencia de Género, un centro 24 horas para atender a las víctimas de violencias sexuales cuando no está aún abierto. "Lleva 9 meses de retraso y sigue cerrado", aseguró María Marín, portavoz morada en la Cámara murciana. "La lucha contra la violencia de género para ustedes es solo una foto. ¿Se puede caer más bajo?", le dijo.

López Miras y su consejera de Política Social inauguraron el 25N un centro para atender a las víctimas de violencias sexuales que lleva 9 meses de retraso y sigue cerrado ‼️❌@MariaMarinMart los retrata esta mañana en la Asamblea: "La lucha contra la violencia de género para… pic.twitter.com/mGpAFmQOKh — Podemos Región de Murcia (@podemosmurcia) 4 de diciembre de 2023

Control de Vox

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Vox, María José Ruiz, reconoció que no han tenido oportunidad de participar en estos presupuestos, aunque lo apoyarán "como miembros de Gobierno".

En este sentido, la diputada regional señaló que resulta "fundamental formular, ejecutar y supervisar políticas relativas a la familia" y, al mismo tiempo, advirtió de que serán "muy escrupulosos en la detección y eliminación de subvenciones y transferencias a ONG, observatorios y asociaciones de carácter ideológico, así como de todos los organismos y, en general, entes relativos a la violencia de género".

Muy complaciente, como era de esperar, fue el Grupo Popular. El diputado regional Miguel Ángel Miralles resaltó que los presupuestos regionales para 2024 "dan respuesta a las familias de la Región frente al abandono de Pedro Sánchez y la incertidumbre que generan sus políticas".

Destacó que son 32,5 millones de euros más que en 2023 para esta área, un incremento del 7,41%, para proteger a las personas más vulnerables", apuntó.