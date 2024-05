La Región pide al Ministerio ayudas para los agricultores por el granizo

Más de once millones de euros en pérdidas. Es la cifra que calculó la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca para cuantificar los daños que provocó el episodio de granizo que cayó sobre los municipios de Cehegín, BullasMula y Totana. El cielo descargó sobre la comarca y la piedra afectó, entre un 50% y un 80%, a la producción de diferentes cultivos de frutales, aunque también golpeó a plantaciones de almendro, olivo y uva, entre otras. Por eso, la consejera de Agricultura murciana, Sara Rubira, mandó este lunes una carta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para exponer la situación y pedir, entre otras cuestiones, ayudas directas para las explotaciones afectadas por el granizo y que, muchas de ellas, estaban a punto de recogerse.

Una solicitud para que el ministro Luis Planas declare las áreas perjudicadas como «zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil», lo que permitiría establecer «mecanismos compensatorios para paliar las terribles pérdidas ocasionadas por las inclemencias meteorológicas». Son cuatro medidas las que solicita el Gobierno regional. La primera, y la más importante, ayudas compensatorias a los agricultores afectados. A esto le acompañarían créditos al 0% de interés, la reducción de los módulos y una ayuda más, dice Rubira, similar a la que se estableció para las centrales de acondicionamiento de fruta afectadas por las heladas asociadas a la borrasca Ciril, que se fijó en 12 millones de euros en todo el país, de los que 1,2 estaban destinados para la Región.

El seguro agrario es otro de los asuntos de los que le habló Rubira a Planas en su misiva: «Los agricultores afectados nos manifestaron la necesidad de un cambio en el modelo del seguro agrario, cuestión que como bien sabes te he planteado en numerosas ocasiones. De nada sirven los esfuerzos económicos que hacemos las administraciones si no ofertamos unas coberturas que sean atractivas. Asimismo me trasladaron que Enesa lidere y medie en ese cambio con Agroseguro».

El melocotón, el más afectado

Los episodios de granizo, cada vez «más frecuentes debido a los efectos del cambio climático», según la propia consejera Rubira, han afectado esta vez a casi 4.500 hectáreas, en su mayor parte de pequeños y medianos agricultores cooperativistas. Además, gran parte de los gastos de producción ya se habían realizado en algunas de las cosechas en las que incluso había empezado la campaña de recolección.

Los melocotoneros fueron los más castigados, con una estimación de pérdidas de 3.771.741 euros, como se establece en el informe que concluyó la cifra de esos 11 millones de euros y que se adjuntó en la carta al Ministro. Cerca de cuatro millones de euros en apenas 204 hectáreas. Una superficie mucho mayor ocuparon los almendros dañados, más de 3.500 hectáreas y un perjuicio de 2,8 millones de euros.

Los albaricoqueros suman casi 2,5 millones de euros en pérdidas, casi un millón es de pimientos para hacer pimentón, más de medio millón en apenas 21 hectáreas de cerezos o los casi 400.000 euros de la nectarina. Otras producciones afectadas son de brócoli, ciruelas, melón, uva y sandía