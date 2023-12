El tráfico provocado por el Plan de Movilidad en la ciudad de Murcia no solo provoca molestias para los ciudadanos, que tardan más en llegar a su destino, sino que también tiene entre sus consecuencias el aumento de los tiempos de respuesta de las ambulancias, que superan los tres minutos. "Es muchísimo", reconoció este martes por la mañana el vicepresidente regional y consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio, José Ángel Antelo.

El número dos del Gobierno regional desveló que su departamento está elaborando un informe con este tipo de datos que aún están aún por cuantificarse. Durante un desayuno informativo con los medios de comunicación de la Región, lamentó que el Plan de Movilidad, que en Vox llaman "Murcia Central", haya supuesto la creación de "autovías para autobuses sin tener autobuses" o "carriles bici sin bicicletas". Como consecuencia, añadió, "en Murcia es imposible circular y se contamina más".

El vicepresidente regional consideró que "la medida más correcta sería revertir" lo hecho hasta ahora. Además, descarta que esto supusiera devolver el dinero a la Unión Europea. Subrayó que fue el Partido Popular el que impulsó este proyecto, puesto en marcha por el PSOE y Ciudadanos después de la moción de censura de 2021.

Antelo se mostró partidario de llevar el Tranvía de Murcia hasta la estación del Carmen y lamentó que la capital no tenga todavía de área metropolitana, como tienen otras ciudades de su tamaño: "Sin ella no podemos pedir fondos Next Generation y, para cuando la tengamos, ya habrá fondos".