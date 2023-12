Por séptimo año consecutivo La Opinión quiso reconocer con sus Premios Importantes la excelencia de personas e instituciones de la Región de Murcia que a lo largo de este 2023 han destacado por su labor y ejemplaridad. Una gala que, en esta ocasión y por primera vez, se celebró en el Auditorio El Batel de Cartagena.

«La igualdad, el esfuerzo, el progreso, la solidaridad y la sensibilidad ecológica son valores que defiende la cabecera de Prensa Ibérica» y a los que se dan reconocimiento a través de los Importantes, galardonando a personas y entidades vinculadas a la Región que los llevan por bandera, aseguró el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, durante su discurso de bienvenida.

Javier Moll también destacó la labor de La Opinión durante sus 35 años de recorrido, pues sus esfuerzos les han llevado a convertirse en "el periódico líder en audiencia digital según los medidores oficiales". Un medio que destaca por su hiperlocalidad, "ya que lleva a sus redactores allá donde haya una noticia de interés, sin importar el tamaño del municipio en que tenga lugar. "Prensa Ibérica, que celebra este mes sus 45 años de historia, ha crecido al calor de esta mentalidad", destacó el presidente de Prensa Ibérica.

En honor a Cartagena, Moll cerró su discurso citando uno de los más célebres poemas de la cartagenera Carmen Conde: "Yo soy más fuerte que tú porque me apoyo en ti". "Este es el espíritu de los que organizan estos premios: apoyarnos los unos en los otros para, juntos, aunar nuestras capacidades y alumbrar una sociedad más fuerte", concluyó.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, también aplaudió la labor que desempeña cada día La Opinión. Destacó, pues, "la honestidad de todos sus trabajadores en el trabajo diario que desempeñan, ofreciendo una información veraz para seguir ganándose la confianza de todos sus lectores". La primera edil de la ciudad portuaria también puso el foco en los galardonados, los importantes de la noche, algunos de ellos de Cartagena, "personas e instituciones que con su extraordinaria labor son capaces de desplazar a las malas noticias que a diario suelen colmar las portadas".

«Era necesario, urgente e importante» que el acto de los Premios tuviera lugar este año en Cartagena. Así lo destacó el director de La Opinión, José Alberto Pardo, «pues a lo largo del año la ciudad portuaria ha acogido importantes hitos que así lo justifican». "En La Opinión tenemos muy claro que hay que diferenciar entre lo urgente y lo importante", resaltaba, "y de ahí la razón de ser de estos premios, el pretexto perfecto para levantar el pie del acelerador y reflexionar más allá de las urgencias diarias".

La entrega de premios arrancó con un momento inédito en la historia de los Importantes. Este 2023, en lugar de conceder únicamente los doce premios habituales (uno por cada mes del año), se entregó un decimotercer galardón de honor. Un momento justificado, pues el premio fue a parar al submarino S-81 ‘Isaac Peral’, cuya entrega a la Armada a finales de noviembre supuso todo un hito. La plancha con las páginas de La Opinión que inmortalizó el momento la recogió Germán Romero, director del negocio de submarinos de Navantia y del Astillero de Cartagena, de manos de Juan Alberto Cartelle Villar, capitán de Navío de la Armada Española. Romero destacó la "labor de las numerosas personas que han participado en el programa S-80, unas 7.000 personas al año", que han sido capaces de construir un submarino de última generación "totalmente automatizado".

Acto seguido, y dando comienzo a la entrega convencional de galardones, se reconoció la capacidad innovadora de la cineasta murciana Gala Hernández con el Importante de Enero. La artista, que vive a caballo entre Alemania y Francia, intervino en un especial vídeo en el que hizo alusión a su trabajo más destacado, ‘La mécanique des fluides’. Un cortometraje que «ha cosechado una docena de premios», el último de ellos este Premio Importante, el cual «me hace mucha ilusión, porque es el primero que recibo en mi tierra», subrayó la cineasta. El galardón lo recogieron los padres de Gala en su nombre, Patricio Hernández y Lola López Mondéjar, de manos de Joaquín Cánovas Belchi, catedrático de Historia del cine de la Universidad de Murcia.

El Premio de Febrero fue para Ignacio Martín Lerma, arqueólogo y divulgador científico, actualmente en México y quien reveló al mundo los secretos de la Cueva del Arco de Cieza. «Una ventana al pasado que todavía alberga muchos más detalles por descubrir». El premio lo entregó Pedro Pablo Hernández, vicepresidente de la Autoridad portuaria de Cartagena, y lo recogió José Luján Alcaraz, rector de la Universidad de Murcia.

La que fue la batuta de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (ÖSRM), Virginia Martínez, recibió el Importante de Marzo. Martínez hizo un repaso del «precioso camino, con sus momentos buenos y malos, que atravesó durante estos últimos once años». Aseguró que recibir el reconocimiento fue «motivo de felicidad», sobre todo porque lo recibió en su tierra. El premio lo recogió Ana María Fernández, madre de Virginia, de manos de Antonio Francisco García, director del Centro de Instituciones de CaixaBank.

También fue premiada la incansable labor activista del cura Joaquín Sánchez, quien recibió el galardón de abril de manos de José Manuel Lorca Planes, Obispo de la Diócesis de Cartagena. «Creo en Dios Jesús, en ese que enseña que lo más importante es aliviar el sufrimiento del ser humano», afirmó. Una enseñanza que le llevó a adentrarse en el mundo del activismo, llegando a participar en la paralización de desahucios de viviendas, y a colaborar en los campos de refugiados.

La representación cartagenera se hizo patente con Lucía Sánchez y María Llanos, Importantes de Mayo, enfermera y doctora respectivamente en el Hospital Santa Lucía y pioneras en el proceso de micropigmentación mamaria para pacientes de cáncer de mama de la Región. Un proceso que «ayuda psicológicamente a las afectadas», mujeres a las que Sánchez y Llanos quisieron dedicarle el premio, que fue entregado por Visitación Martínez, presidenta de la Asamblea Regional.

El Premio Importante de Junio recayó en Joaquín Carmona, cineasta, promotor y director de ‘Últimas voluntades’, protagonizada por Fernando Tejero. Carmona describió el premio logrado como «un sueño cumplido». También se acordó de su tierra, en la que ha grabado durante este último año: «Necesitamos gente que apueste por Murcia. Nosotros desde nuestro sector no la vamos a dejar de lado», subrayó. El galardón lo entregaron Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica y Ángel Cruz, director de la Filmoteca Regional.

En la temporada 2024-2025 estará en la NBA, la cumbre del baloncesto mundial. Él es Izan Almansa, el Premio Importante de Julio, que no pudo acudir personalmente a la gala, pues actualmente milita en un equipo de California, pero que mostró su agradecimiento a través de un vídeo. Sus orgullosos padres, Josefa Pérez y Fulgencio Soro, fueron los encargados de recoger el galardón de manos de José Ballesta, el alcalde de Murcia.

La Opinión decidió premiar en agosto a una institución, la Universidad Politécnica de Cartagena, pues este año cumple 25 años de historia. Recogió el premio su rectora, Beatriz Miguel, que agradeció la «visibilidad que le da a la institución un premio de tal calado». José Ángel Cerón, director de comunicación y Relaciones Externas de Grupo Fuertes, hizo entrega del galardón.

La labor científica también tuvo cabida en la gala, pues se premió a Juan Carlos Izpisua, bioquímico, investigador y catedrático de la Universidad Católica de Murcia que actualmente trabaja en California. «Nuestro trabajo se centra en tratar de entender los mecanismos moleculares que llevan a la célula a perder la capacidad regenerativa que tiene en sus estados más jóvenes», explicó Izpisua en su vídeo, quien quiso compartir el reconocimiento «con todos los colaboradores en su investigación, en especial con la UCAM». El premio lo entregó Eva Franco, directora de Comunicación, Sostenibilidad y Acción Social de Hidrogea y lo recogió Mª Estrella Núñez Delicado, vicerrectora de Investigación de la UCAM.

Seguir aprendiendo

Se premió también a Carlos del Amor con el galardón de octubre, un periodista cultural que ha logrado superar los géneros convencionales del oficio y crear el suyo propio, lo que le hizo merecedor del premio Ondas. «Yo no sé cuál es el motor que me guía», dijo Del Amor, «quizás la ilusión y ganas de seguir aprendiendo y experimentando la libertad creativa que tengo en TVE, algo que me permite afrontar nuevos retos cada día», añadió desde Madrid. Además, quiso lanzar un mensaje para aquellos que quieran seguir sus pasos: "El periodismo es vocacional, hace falta ilusión o la vocación se viene abajo. Cada vez que voy a la tele tengo la ilusión de contar una historia, y para ello me pongo en el lugar del espectador". El galardón lo recogió Gerónimo Sánchez, realizador de RTVE, de manos de Ainhoa Moll, directora editorial de Prensa Ibérica.

La segunda institución galardonada de la noche fue Direcmur, la Unión de Directivos de Educación Infantil y Primaria, que recibió el premio de noviembre por su encomiable labor educativa a lo largo y ancho de la Región. El presidente de la asociación, Rubén Escavy, quien recogió el premio de manos de Víctor Javier Marín, consejero de Educación, puso de relieve los pilares de Direcmur: «Formación, innovación y liderazgo». «En Murcia tenemos los mejores docentes de toda España. Todo lo hacen siempre con el corazón y les doy las gracias por ello», concluyó.

Para cerrar la entrega de premios se concedió el galardón de diciembre a Fermín Aldeguer, piloto de Moto2 con una carrera en constante ascenso y que ha cosechado cuatro triunfos en la recta final de un Campeonato del Mundo donde ha sido tercero. «Ha sido un año lleno de emociones, en el que ha llegado la esperada y deseada primera victoria del mundial. También ha habido momentos malos, pero esos sirven para seguir aprendiendo», dijo el virtuoso de La Ñora. El premio lo recogió su padre, también llamado Fermín, de manos del presidente de la Región, Fernando López Miras y Javier Moll.

El discurso final estuvo a cargo del presidente regional, Fernando López Miras, quien felicitó a los premiados, «un verdadero ejemplo de superación y de hasta dónde puede llegar la Región de Murcia, la mejor tierra del mundo».

La gala la cerró entre aplausos el grupo Nunatak con el que es ya considerado como el himno del Mar Menor, ‘Sol y sal’.

Esta edición de Importantes LA OPINIÓN ha sido posible gracias al patrocinio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ayuntamiento de Cartagena, Ayuntamiento de Murcia, Telefónica, CaixaBank, Iberdrola, Autoridad Portuaria de Cartagena, Instituto de Fomento de la Región de Murcia, Repsol, Grupo Fuertes, Hidrogea, MG Huertas Auto, Universidad Politécnica de Cartagena, Estrella de Levante, Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia y Hozono Global y ha contado con la colaboración de Viñas Familia Gil, Asamblea Regional de Murcia, CocaCola, Hefame, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena y ProExport.