Ya es posible degustar un vino elaborado 100% de uvas de cualquier parte de la Región de Murcia. Estos vinos, ya sean blancos, rosados o tintos, estarán bajo el amparo de la Indicación geográfica Protegida Murcia.

Por lo tanto los consumidores más exigentes además de las ya conocidas DO Yecla, DO Jumilla y DO Bullas, podrán encontrar vinos embotellados con el sello de esta Indicación Protegida. En nuestra región hay muchas variedades de uvas entre las que se encuentra la Monastrell como principal, pero podemos tambien encontrar Syrah, Cabernet Sauvignon, Garnacha o Petit verdot. En el caso de los blancos las uvas mas conocidas son la Macabeo y la Moscatel.

En estos momentos son tan solo tres las Bodegas que comercializan botellas bajo el amparo de esta IGP tan nuestra pero estos tres ‘pioneros’ están seguros de que pronto serán muchas otras Bodegas las que recojan este sello para identificar sus vinos. Las tres Bodegas que han comenzado esta nueva carta de vinos para los restaurantes de todo el mundo son Casa Rojo Bodega y Viñedos, situada en la falda norte del Parque Regional de La Sierra de Pila, en Jumilla, Bodegas Pura Viña y Bodegas Jorge Piernas, estas dos ambas en la Sierra de Bullas.

Según Jose Luis Gomez, de Casa Rojo, «es un honor poder enviar a 70 países del mundo los vinos con la palabra Murcia en su contra. No es ya una cuestión de orgullo, que también, sino de responsabilidad como Murciano de poner nuestro granito de arena para que nuestra region se conozca por todas las cosas bonitas que tiene, entre ellas el vino». También nos cuenta Jose Luis «en la parte técnica y de calidad, lo más interesante de esta IGP es que podemos usar para nuestros vinos Monastrell de los diferentes rincones vitícolas de nuestra región, suponiendo una mayor capacidad de selección y aumentando las fechas de vendimia, con la consiguiente mejora en la gestión de su entrada a Bodega».

Por su parte Jorge Piernas opina que «salir de la DO Bullas y entrar en la IGP Murcia nos ha permitido evolucionar más y mejor, de forma más dinámica, acogidas a normas mucho más actualizadas. Como equipo joven que somos, nuestro objetivo es avanzar hacia lo que el mundo del vino actual demanda, y no al de hace 40 años». Por parte de Pura Viña, Rafa Moreno, enólogo y uno de los socios fundadores de la Bodega nos transmite «Para nosotros estar en la IGP Murcia supone un profundo respeto y una gran responsabilidad. Estamos elaborando un producto con el nombre de Murcia en su etiqueta».