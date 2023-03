El coordinador autonómico del partido morado, Javier Sánchez Serna, recordó este jueves en redes sociales las palabras de la candidata a la alcaldía de Murcia, Elvira Medina, cuando se quejó de que 'Gino' no hiciera oposición al Gobierno local de PSOE y Cs. "Hoy ese concejal ficha por el PSOE", recalca.

También desde la dirección general vienen las críticas. Pablo Echenique, Secretario de Programa de Podemos, ha citado este tuit de Sánchez Serna para exponer que "el transfuguismo, aunque sea por fases, aunque sea abandonando previamente el partido anterior, es corrupción política". El también Portavoz del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos-ECP-GeC ha señalado que "al fin y al cabo, se trata de poner el capital político adquirido gracias a unas siglas que te lo han dado todo al servicio de otras que te acaban de comprar".

Por su parte, el secretario de Organización del partido morado, Ángel Luis Hernández, apuntó que, desde la llegada de Serrano al sillón de la Alcaldía, Podemos prácticamente dejó de tener noticias de su concejal. «Jamás ha seguido la línea política municipal de la formación morada y no ha hecho ningún tipo de oposición al PSOE», denunció el dirigente morado, que considera que «ha hecho méritos de sobra para lograr un puesto en las listas de Serrano, comportándose como un tránsfuga, pero sin hacer público en ningún momento que ya no estaba en Podemos».

Además, el secretario de organización de Podemos ha desvelado que Ruiz Maciá trató de cobrar hace un par de meses del partido 35.000 euros por servicios jurídicos prestados en virtud de «un acuerdo verbal» alcanzado con la anterior dirección de Podemos, la de Óscar Urralburu, con la que tenía «una relación de confianza». Asegura que esa demanda «ya nos puso sobre aviso de que estaba buscando fórmulas para cobrarnos su salida», ironizó.

Cuestionado desde el primer minuto por la formación morada

El fichaje de Ruiz Maciá llega dos semanas después de que dimitiera como concejal del Consistorio murciano, esgrimiendo como argumento «diferencias con la dirección regional de Podemos». Un desencuentro que se hizo notar casi desde el principio de la legislatura.

La gota que colmó el vaso fueron los ataques hacia él por parte de la candidata de Podemos a la Alcaldía de Murcia, Elvira Medina, a principios de febrero durante un acto de partido que contó con la presencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero. «El Podemos que está en el Ayuntamiento no muerde, no incomoda, no alza la voz, no es un Podemos que haga verdadera oposición, sino que se ha convertido en una especia de muleta del PSOE y de Cs... A mí ese Podemos no me representa y sé que a mucha gente tampoco», llegó a decir Medina. Tras abandonar su acta de concejal y darse de baja como militante de la formación morada, este partido le deseó «suerte en lo personal», aunque desvelaron sus sospechas sobre el desembarco de Ruiz a otro partido.