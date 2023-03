El abogado y político murciano formará parte de las listas socialistas a estos comicios «y pondrá su experiencia y su valía al servicio de las vecinas y vecinos de Murcia», señalaban fuentes socialistas.

Por su parte, el alcalde de Murcia justificó esta decisión asegurando que «Ginés ha demostrado como concejal su compromiso, su entrega y su valía para afrontar los problemas de nuestro municipio y de sus ciudadanos». Además, Serrano afirmó que comparte con Ruiz Maciá «el mismo modelo de ciudad, más sostenible, más verde, más vertebrado y con menos desigualdades, y vamos a llevarlo a cabo».

Sin duda, en la decisión del PSOE ha pesado la popularidad que se ha ganado el edil en los últimos años gracias, entre otras cosas, a sus duros enfrentamientos con los concejales del Grupo de Vox en las sesiones plenarias del Consistorio murciano, especialmente con el líder en la Región, José Ángel Antelo.

El ‘hashtag’ de apoyo al exconcejal, #YoConGino (como se le llama cariñosamente), fue ‘trending topic’ en la red social Twitter nada más conocerse su marcha del Ayuntamiento y se produjo un verdadero alud de mensajes públicos de ciudadanos para agradecerle su labor en el Ayuntamiento.

Su fichaje ahora por el Partido Socialista puede suponer para José Antonio Serrano un fuerte impulso para su proyecto para 2023-2027. Por el contrario, está por ver qué efectos produce sobre el electorado de Podemos en la Región, que se ha mostrado muy crítico por la forma en que la formación morada le ha tratado.

Las reacciones al anuncio del alcalde de Murcia no se hicieron esperar. El secretario general de Juventudes Socialistas en el municipio de Murcia, Miguel Company, admitía en su cuenta oficial de Twitter que está «ilusionado» por compartir el proyecto socialista con Ruiz Maciá.

Por su parte, la portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, señaló en sus redes sociales que «no hay nada que el tiempo no ponga en su lugar. A algunos en el PSOE, donde ya estaban de facto hace mucho tiempo. A otras como Elvira Medina, en el altar de las mujeres valientes, las que van de frente, con la verdad por delante, a las que hay que escuchar siempre».

El secretario de Organización de la formación morada, Ángel Luis Hernández, recordó que hasta en siete ocasiones le preguntó a Ruiz Maciá si iba a presentarse como candidato de Podemos, «la respuesta siempre fue que tenía problemas para compatibilizarlo con su despacho y su trabajo de abogado. Se ve que en el PSOE es más fácil».

Cuestionado desde el primer minuto por la formación morada

El fichaje de Ruiz Maciá llega dos semanas después de que dimitiera como concejal del Consistorio murciano, esgrimiendo como argumento «diferencias con la dirección regional de Podemos». Un desencuentro que se hizo notar casi desde el principio de la legislatura.

La gota que colmó el vaso fueron los ataques hacia él por parte de la candidata de Podemos a la Alcaldía de Murcia, Elvira Medina, a principios de febrero durante un acto de partido que contó con la presencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero. «El Podemos que está en el Ayuntamiento no muerde, no incomoda, no alza la voz, no es un Podemos que haga verdadera oposición, sino que se ha convertido en una especia de muleta del PSOE y de Cs... A mí ese Podemos no me representa y sé que a mucha gente tampoco», llegó a decir Medina. Tras abandonar su acta de concejal y darse de baja como militante de la formación morada, este partido le deseó «suerte en lo personal», aunque desvelaron sus sospechas sobre el desembarco de Ruiz a otro partido.