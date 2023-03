Ginés Ruiz Maciá se dio de baja Podemos y entregó su acta de concejal en el Ayuntamiento de Murcia para el resto de legislatura, pero no abandona la política. El alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, ha fichado a Ruiz Maciá de cara a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo.

El abogado y político murciano formará parte de las listas socialistas a estos comicios y pondrá su experiencia y su valía al servicio de las vecinas y vecinos de Murcia.

"Ginés ha demostrado como concejal su compromiso, su entrega y su valía para afrontar los problemas de nuestro municipio y de sus ciudadanas y ciudadanos. Además, compartimos el mismo modelo de ciudad, más sostenible, más verde, más vertebrado y con menos desigualdades, y vamos a llevarlo a cabo", ha explicado Serrano en un breve comunicado.

"Compartimos el mismo modelo de ciudad, más sostenible, más verde, más vertebrado y con menos desigualdades" José Antonio Serrano - Alcalde de Murcia

La noticia llega dos semanas después de que dimitiera como concejal del Consistorio murciano, esgrimiendo como argumento "diferencias con la dirección regional de Podemos" que se han mantenido a lo largo de mucho tiempo. "Estas diferencias han llevado a situaciones muy incómodas y han perjudicado mucho el trabajo de este grupo municipal", explicó.

La gota que colmó el vaso fueron los ataques hacia él por parte de la candidata de Podemos a la Alcaldía de Murcia, Elvira Medina, a principios de febrero durante un acto de partido que contó con la presencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero. "El Podemos que está en el Ayuntamiento no muerde, no incomoda, no alza la voz, no es un Podemos que haga verdadera oposición, sino que se ha convertido en una especia de muleta del PSOE y de Cs... A mí ese Podemos no me representa y sé que a mucha gente tampoco", dijo Medina.

Tras abandonar el barco de Podemos, este partido le deseó "suerte en lo personal", aunque desvelaron sus sospechas sobre la marcha de Ruiz: "Desde que a principios de 2022 empezó a dar largas sobre su intención de repetir o no como candidato de Podemos al Ayuntamiento de Murcia, ya intuíamos que estaba buscando su hueco en otros partidos", agregaron.

#YoConGino

El 'hashtag' de apoyo al exconcejal, #YoConGino (como se le llaman cariñosamente), fue 'trending topic' en la red social Twitter nada más conocerse su marcha del Ayuntamiento y fueron inmediatos los mensajes públicos de ciudadanos para agradecerle su labor en el Ayuntamiento.

Su fichaje ahora por el Partido Socialista puede suponer para Serrano un fuerte impulso para su proyecto para 2023-2027. Por el contrario, está por ver qué efectos produce sobre el electorado de Podemos, que parece que estaba muy contento con la labor de Ruiz Maciá en la Corporación municipal. La propia Medina se verá obligada a hacer campaña contra su predecesor.