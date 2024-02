La Comunidad reactiva el plan director del Molinete con una subvención de 53.000 euros

El plan director del cerro del Molinete que debe servir de base para poder llevar a cabo futuras excavaciones y definir los usos que se le pueden dar a los terrenos de su entorno se ha reactivado con el anuncio ayer de la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, de la inversión de 53.000 euros que va a realizar la Comunidad Autónoma para la redacción del documento técnico.

Un paso fundamental para poder disponer de las directrices que velen por el futuro del cerro y que definan de forma precisa las actuaciones a llevar a cabo en la zona para garantizar que los usos que se planteen tendrán en cuenta, sobre todo, los restos arqueológicos que se prevén bajo la capa superficial de terreno.

Ni Ayuntamiento ni Casco Antiguo cuentan con presupuesto para iniciar las obras este año

La alcaldesa Noelia Arroyo, que coincidió con la consejera en la presentación del plan director del cerro de San José por parte de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), afirmó que el Gobierno local está a la espera de noticias autonómicas para sacar a licitación la redacción del documento técnico del Molinete, por lo que con el anuncio de la consejera se garantiza que el Ejecutivo cartagenero tendrá el visto bueno y el apoyo económico de la Comunidad para poder iniciar los trámites. De hecho, la propia consejera explicó que la Dirección General de Patrimonio está ultimando esta subvención de 53.000 euros para reactivar el plan director, por lo que es cuestión de días que el Ayuntamiento de la ciudad portuaria saque la licitación para poder adjudicar la redacción.

Sin presupuesto este año

No obstante, la previsión es que hasta el próximo año no se pueda actuar en el cerro. Así lo han confirmado fuentes municipales al tener en cuenta los plazos de este tipo de proyectos. Y es que, se cree que durante este año es cuando se podrá contar con el plan director y que será en 2025 cuando se pueda actuar en la zona.

Tanto es así que el Gobierno local no dispone de una partida presupuestaria específica para poder llevar a cabo las excavaciones previstas en el cerro y que deben dar a conocer la importancia de los restos arqueológicos existentes. Tampoco la Sociedad Casco Antiguo, propietaria de los terrenos, cuenta con dinero en caja para estos trabajos.

Aun así, pese a las críticas recibidas, sobre todo, por parte de la Coordinadora del Molinete, un colectivo que defiende que no se construya en las parcelas existentes en la calle Morería Baja, en la ladera del cerro, el Ejecutivo local siempre ha tranquilizado a los ciudadanos: Las excavaciones se llevarán a cabo y no se venderán estas parcelas hasta que no acaben los trabajos arqueológicos y se conozca la importancia de los restos que se hallen en la zona.

La oposición ha criticado en varias ocasiones la tardanza en las excavaciones, así como lo que interpretan como «falta de interés» del Ejecutivo local para mantener el cerro sin edificaciones.

El cerro de San José se convertirá en un nuevo pulmón verde y deportivo. / Iván Urquízar