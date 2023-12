La Comisión de Hacienda e Interior, reunida este lunes bajo la presidencia del concejal responsable del área, Ignacio Jáudenes, ha dictaminado favorablemente sobre el proyecto de presupuestos municipales presentado por el Gobierno para el año 2024, que asciende a 263.071.236 euros, 15 millones más que en 2023. El dictamen ha contado con los votos favorables de los concejales de PP y VOX, frente a los de los grupos de la oposición, MC, PSOE y Sí Cartagena, que han votado en contra.

De hecho, desde la oposición se han presentado más de medio centenar de enmiendas parciales y a la totalidad del proyecto municipal de presupuestos, aunque no se han estudiado ni votado en la Comisión de Hacienda. La razón ha sido que al haberlas presentado el pasado jueves por registro, con el puente no ha habido tiempo material para estudiarlas y se ha preferido no mostrar posicionamientos antes del pleno, fijado para el jueves día 14, que debe aprobar inicialmente las cuentas, con el fin de conocerlas con más detalle.

A través del proyecto de presupuestos, el Ayuntamiento de Cartagena gestionará en 2024 un total de 45 millones de euros en inversiones “la mayor cifra de las últimas décadas del municipio”, según anunció en su presentación la alcaldesa, Noelia Arroyo.

16 millones municipales para inversiones

La regidora explicó que en el capítulo VI del presupuesto aparecen 16 millones de euros, que se corresponden en gran parte con la aportación municipal a proyectos que tienen financiación externa, a los que hay que añadir otros que son inversiones municipales, pero que están financiadas al cien por cien. “Esa es la razón por la que hemos puesto tanto interés en reforzar áreas como la de Programas Europeos”, recordó.

“La suma de las inversiones de programas municipales subvencionados en todo o en parte por fondos europeos, por nacionales o regionales suma la cifra de 39,2 millones de euros, además de los proyectos de inversión que no están financiados y que hacemos con recursos propios”, especificó.

En este sentido, puso algunos ejemplos como la escuela infantil del Parque de la Rosa, cuya aportación municipal es de 252.000 euros, pero la inversión que va a gestionar el Ayuntamiento es de 1,2 millones. La Casa Rubio y el Anfiteatro Romano, fueron otros proyectos comentados por Noelia Arroyo.

Entre los programas con inversiones exclusivamente municipales señaló el plan de inversiones en instalaciones deportivas, que suma 1,2 millones, de los que 780.000 son para terminar el proyecto de la pista de atletismo; así como los 225.000 euros para acabar la Casa Museo de Isaac Peral, el millón de euros para inversiones en vehículos y comunicaciones de Policía y Bomberos, y los 200.000 para consultorios médicos.

Entre los proyectos que se impulsarán a través del capítulo de inversiones del presupuesto están los aparcamientos disuasorios, la red de carriles bici y las demás medidas de movilidad, que suman casi 7 millones; los 21 proyectos de refuerzo de la red de saneamiento en el entorno del Mar Menor por 3,5 millones; casi 2 millones para el Hotel Peninsular; 1,3 millones para el hotel de Asociaciones en Los Barreros, los trabajos en Bosque Romano o las inversiones del plan de sostenibilidad turística, como la batería de San Leandro.