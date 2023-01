Comienza la conversación haciéndose llamar Manuel, un pseudónimo que utiliza por todos los familiares que llevan ese nombre: su abuelo, su padre, su hermano, su primo... Confiesa que en su familia son "así de originales", o "te llamas Manuel o te llamas Jesús". A él le tocó el segundo. Por mucho que se quiera ocultar tras ese nombre ficticio que no es el suyo, el acento, el desparpajo, la gracia y el talante delata a Xuso Jones (Murcia, 1989) en su visita a El Faro de Mara Torres. Mucho antes de dar a conocer su verdadera identidad, se sabe quién está al frente del micrófono.

El cantante ha visitado el programa radiofónico para revelar episodios de su vida hasta ahora desconocidos. Una conversación íntima y nocturna que acaba convirtiéndose en un recorrido por sus recuerdos más curiosos, graciosos y entrañables.

Las noches en el cine de verano, con tus pipas y tu cojincico

En su infancia, Xuso Jones era un filero, es decir, formaba parte de una pandilla desde los cinco años en la que todos eran nietos de pescadores. Juntos salían al mar o se reunían en las casas de los pescadores en Mazarrón, frente a la Isla de Paco. Es entonces cuando rememora una costumbre muy murciana, con la que cualquiera de su edad o de generaciones anteriores se puede sentir identificado: "Esas noches eternas, en las que ibas al cine de verano con tus pipas, tu cojincico y tu bocadillo de tortilla francesa. En lo sencillo y lo básico está la felicidad".

Su abuelo llevaba al influencer y a sus seis primos a pescar en su barco situado en el puerto de Mazarrón a las cinco de la mañana, previa comilona de unos buenos churros con chocolate. Porque todo el que ha veraneado en las costas de la Región sabe que a esa hora los puestos de los churreros ya están con el aceite preparado para servir el desayuno.

Todo empezó con Caribe Mix

A día de hoy es tremendamente reconocido, pero Jesús Segovia ni se planteaba ser cantante, aunque la música anglosajona y los Beatles le evocan a su infancia y a su juventud, "súper plena y feliz". También es cierto, desvela entre risas, que todos los veranos su madre le compraba sí o sí un CD imprescindible en lo que hoy sería su playlist: el mítico Caribe Mix, con el que se imaginaba a sí mismo interpretando todas las canciones: "Había uno falso de gente imitando a los artistas. Ese no, yo me refiero al real, con David Civera y todos los de la época".

Lo cierto es que estudió Turismo con la vocación de tener su propio hotel, "con encanto", o un restaurante. "Todo este mundo me vino muy de repente", confiesa a Mara Torres, con la que transmite sentirse profundamente cómodo.

Y, precisamente, con Caribe Mix empezó todo. Su hermano y él le cogieron la guitarra a su padre, junto al que se sentaban para verlo tocar en muchas ocasiones, y comenzaron a ver tutoriales de YouTube para aprender a darle cuerda al instrumento.

Un día, hace ya 11 años, estaba en casa componiendo con unos amigos con los que decidió ir al McAuto para pedir la cena. Con la única intención de "hacer el chorra" se le ocurrió hacer la ya revolucionaria canción que lo dio a conocer. "No lo pensaba ni subir a Internet. Bajé del coche y puse el trípode con una cámara súper antigua. Entonces no existía ni la palabra viral. Al volver a casa comencé a colgarlo (por hacer la gracia) y me fui de marcha. Lo dejé cargando porque con la conexión a Internet de mi casa tardaba mucho. Cuando me desperté a las dos de la tarde -después de la juerga-, tenía mensajes de texto de amigos de Madrid, mensajes en Tuenti, se sabía hasta en Galicia... Me metí en YouTube y vi dos millones de visualizaciones. ¡Me llamaba la prensa, y yo en Murcia! A las tres semanas estaba en Los Ángeles grabando un disco", relata en El Faro.

De ahí a Forbes y a ser telonero de Justin Bieber

La vida le sonríe desde entonces: Forbes lo incluye como uno de los mejores instagramers y de los más influyentes del país; ha participado en programas como MasterChef Celebrity (TVE) -experiencia de la que ha hablado recientemente- o Tu Cara Me Suena (Antena 3); fue uno de los seis candidatos (y de los favoritos) para representar a España en Eurovisión 2016; ha publicado tres novelas, tiene un canal de YouTube consolidado y un podcast y ha sido telonero de Jessie J, Selena Gomez y Justin Bieber.

Aunque puede que, si la vida le sonríe, sea porque él también sonríe a la vida, algo que aprendió de su abuela, una "mujer terremoto súper positiva y alegre": "Llevo tatuado el poder de El secreto por el libro, que habla sobre la energía y la ley de la atracción. Al leerlo dije 'soy yo'. Trata sobre cómo atraer todo lo bueno con la mente, aunque hay que saber entenderlo de manera correcta, porque suena muy fantasioso. Me refiero a atraer cosas buenas o malas en función de cómo te levantes por las mañanas. La forma de obtener las cosas que quieres es creer en ello, y viene con el tiempo, juntando la energía del día a día. Me siento súper afortunado todos los días y me recuerdo a mí mismo que soy un privilegiado. Intento no estar de mal humor".

Lo que no se sabía sobre el vídeo del bazar chino

Y ya que el Pisuerga pasa de Valladolid y la palabra 'humor' ha salido en la conversación con Mara Torres... Xuso Jones descubre a los oyentes algo sobre una escena de la que creían saberlo todo, la del famoso vídeo en el que retransmite cómo se quedó encerrado en un bazar chino de Cabo de Palos, un contenido que le dio una nominación a los premios anuales para los influencers más destacables de TikTok (además de 15 millones de visualizaciones).

Entró en la tienda 15 minutos antes de que cerrara para buscar un jarrón grande, y se entretuvo grabando con el móvil. Se trataba de un bazar grande que tiene de todo -"soy muy de mercadillos y de chinos"-, al que él personalmente llama "el chino calidoso" porque es de los que tiene "cosas de calidad". De repente, las luces se apagaron.

"Pensé que era por la gala Inocente, Inocente, me dije 'actúa, te están grabando. Este es mi momento, ahora que salgo en Forbes esta gente del programa me conoce'. Me pasé diez minutos hablando solo, diciendo que me había quedado encerrado y creyendo que en algún momento saldría alguien a decirme algo. Pero me dije 'ostras, no sale nadie', así que me fui a la entrada y vi la puerta cerrada y las cajas registradoras abiertas llenas de dinero. Comencé entonces a grabar un montón de stories y monté un reel con todos porque esto no se podía perder a las 24 horas", narra Xuso Jones. En tres horas acumulaba ocho millones de visualizaciones.

Su obsesión por tener todo 'más limpio que el jaspe'

Toca despedirse de El Faro, no sin antes contar de dónde viene esa obsesión suya por la limpieza. Es algo que le relaja desde niño, cuando tenía siempre su habitación ordenada con incienso: "Estoy viendo una película y pensando en limpiar el frigorífico. He vendido más libros de El método jaspao (trucos y consejos para tener tu casa como los chorros del oro) que discos. En la pandemia compartí cómo limpio el váter, pensé que era un friki y, al ver los tres millones de reproducciones, me dije 'la gente es más friki todavía", cuenta entre risas.

El cantante utiliza mucho la palabra 'jaspao' (como los chorros del oro), un término usado mucho por los mayores en el Levante, incluida la Región de Murcia, que viene del jaspe, el mineral asociado a la limpieza y a la protección. De ahí "esto está más limpio que el jaspe".

Después de tantos recuerdos, revelaciones y risas, Xuso Jones se despide contestando a la habitual pregunta de Mara Torres a sus invitados. "Me gustaría estar en el faro de Cabo de Palos charlando con mi padre, porque nunca lo hemos hecho. Tener una conversación de verdad, escuchando una canción de Maná, que era la música que siempre ponía en el coche en los viajes de familia. Quizás indagaría en cómo se siente, en que ha aprendido de la vida", cuenta. Abandona los estudios de radio, pero seguirá regalando grandes momentos en sus redes sociales (y allá donde vaya).