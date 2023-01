Antena 3 ha rescatado este viernes Tu Cara Me Suena en su parrilla. La cadena no ha estrenado la nueva edición del talent show -que será la décima este 2023-, pero, consciente del éxito de cada una de sus emisiones con más de dos millones de espectadores de media, programó un especial el día de Reyes. En él participó Ruth Lorenzo, ganadora de TCMS 4. Otros murcianos que han participado en el concurso han sido Xuso Jones (tercer finalista en 2014), Blas Cantó (ganador en 2017) y Pepa Aniorte (sexta finalista en 2018).

La representante de España en Eurovisión en 2014 con Dancing in the Rain fue la encargada de abrir por todo lo alto la gala especial junto a otro de los ganadores, Agoney. Juntos imitaron a Lady Gaga y Adam Lambert, e interpretaron Another One Bites the Dust. Él vestido completamente de cuero y ella completamente ajustada y con taconazo. Una entrada triunfal y vibrante ya que la artista murciana... rompió el escenario.

Automáticamente, solo con pisar el plató, los nombres de Ruth Lorenzo y Agoney se convirtieron en Trending Topic en Twitter. La energía, la potencia de sus voces juntas y su presencia escénica hizo que ambos se convirtieran en dos bestias que acabaron rompiendo todo. Y lo hicieron frente a la atónita mirada de los miembros del jurado -Chenoa, Anabel Alonso, Àngel Llàcer o Carlos Latre-, que no daban crédito a lo que estaban presenciando.

Así fue la actuación:

¡Menudo regalazo de actuación nos han dado @RuthLorenzo y @Agoney, dos de las mejores voces de este país! Son dos bestias pardas del panorama musical.



Y, sin duda, @TuCaraMSuena es un todoterreno del entretenimiento. Da gusto. Ganas de la nueva edición😍 | #TCMSReyes pic.twitter.com/3vKww3ak58 — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) 6 de enero de 2023

Al 'bajar el telón', Àngel Llàcer confesó, entre bromas, estar “enfadado y todo” por el marrón que le habían dejado de cara a emitir las votaciones. Algo con lo que estuvo de acuerdo la gran mayoría de espectadores que utilizaron Twitter para expresar su opinión (y fueron muchos, dado que fue TT). Incluso hay quien no se explica cómo sus voces "no son mundialmente conocidas":

Puro arte, talento y fuerza sobre el escenario

Han roto el escenario con la pedazo de actuación que han hecho

Vozarrones

Brutales

Vozarrones, actitud y una presencia escénica increíble

Vaya manera de empezar, así, sin anestesia ni nada

Para quitarse el sombrero ante estas dos bestias escénicas

Increíble derroche de arte y de talento

Nada que envidiar a los originales

Haciendo honor al nombre del especial, par de reyes

Parece que la pareja de Ruth Lorenzo y Agoney estaba configurada para que ella le diera el testigo a Agoney para Eurovisión

Actitud, voz y saber estar en un escenario

Qué barbaridad. En bucle con esta pedazo de actuación

Another One Bites the Dust por Lady Gaga y Adam Lambert