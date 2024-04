El Pleno de Murcia aprueba los Presupuestos de 2024 con fuertes críticas de la oposición que lo consideran un “fraude"

Los Presupuestos Municipales de 2024 tienen ya la aprobación inicial. El Grupo Popular ha hecho valer su mayoría absoluta para sacar adelante las cuentas de este año, que no han contado con los apoyos de los grupos de la oposición, que han coincido en describir el documento contable como un fraude a los murcianos, ya que no tiene en cuenta la liquidación de 2023 que arroja un remanente de caja negativo que se eleva hasta los 93 millones de euros. Para el portavoz socialista, Ginés Ruiz Maciá, este remanente significa que las cuentas, cuando se apruebe la liquidación “sólo va a servir para amontonar folios y poner encima el monitor del ordenador; no van a valer para nada”.

Además, tanto PSOE como Vox sostienen que el incremento de ingresos que aparece en las cuentas, 100 millones de euros que elevan los ingresos hasta los 500, es algo ilusorio e imposible de cumplir. El portavoz socialista también lamentó que en esos ingresos “hinchados” se incluya un “sablazo fiscal a los murcianos: 31 millones de euros en subida de impuestos y tasas, cuando el PP prometió durante la última campaña electoral que bajaría los impuestos”.

Sobre las inversiones, el concejal socialista insistió en que de los 19 millones de euros que recoge el Presupuesto, 17 están supeditados a la venta de parcelas municipales. “No lo digo yo o el Grupo Socialista, lo ha dicho Intervención: no van a vender 17 millones de euros de fincas municipales”, señaló.

Por su parte el concejal de Gestión Económica, José Francisco Muñoz, pidió tranquilidad a PSOE y Vox y les recordó que los populares sólo llevan en el Gobierno seis meses y que está trabajando para orden en el caos que dejaron los socialistas en sus dos años de mandato. Para el concejal del PP, la propuesta de la oposición es seguir la fórmula del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: no tener presupuestos, lo cual considera una gran irresponsabilidad. “Si lo consideran papel mojado y quieren que no se apruebe el Presupuesto, que sean ellos los que den explicaciones a las concesionarias, a los prestadores de servicio y a los trabajadores de la casa”, replicó.

Según Muñoz, el Ejecutivo popular cuando llegó había 32 millones de euros de remanente negativo, pero encontró una solución para enjugarlos a través del préstamo de legislatura, y que cuando llegue la liquidación de 2023 también trabajará para encontrar una solución. En cualquier caso, Muñoz reconoce que la situación económica no es buena, y culpa de ello a la gestión socialista. “Incrementaron exponencialmente el gasto corriente, pagaron obligaciones sobrevenidas (pago de condenas) directamente de caja, y todo eso convirtió a Murcia en el segundo municipio con más de 200.000 habitantes que más aumentó su déficit, hasta límites peligrosos”, ha indicado.

Con respecto a las críticas a la previsión de ingresos, el concejal popular recordó que el Gobierno socialista, en la pasada legislatura, un plan de saneamiento que plateaba ingresos por venta de suelo municipal por valor de 40 millones de euros, de los que no se recaudó nada. Sin embargo, con el Ejecutivo popular “hemos ejecutado ya 10 millones de euros en ventas de activos que vamos a destinar a inversiones; Ballesta diez, PSOE cero”.

El edil popular sostiene que el Ayuntamiento necesita este presupuesto, entre otras cosas, para cumplir con sus obligaciones con el personal del Consistorio o las concesionarias.

En su defensa, José Francisco Muñoz aseguró que los Presupuestos, con ingresos de más de 500 millones de euros, gastos por 491 millones y un superávit de 10 millones de euros, son “valientes y realistas”.

Entre las inversiones más destacadas ha citado proyectos estratégicos como son la recuperación de la Cárcel Vieja, la rehabilitación del Mercado de Verónicas, el Yacimiento de San Esteban, el Parque Metropolitano Oeste o el impulso a las Fortalezas del Rey Lobo. También ha resaltado que las juntas municipales disfrutaran de un incremento del presupuesto y, después de tres años, con fondos directos para inversión directa.

Estas cuentas también suponen una apuesta por la vertebración territorial, con mayor presupuesto, cerca de 23 millones de euros en total, para las juntas municipales de distritos y pedanías. Las pedanías recuperan la inversión, después de tres años, contando con más fondos gracias a la inversión directa, los remanentes de tesorería y el incremento del gasto corriente en un 20 por ciento en dos años.

También hizo mención al trabajo realizado para contener la deuda, que se sitúa en el 24,9 por ciento, la cifra más baja de la serie histórica (con la imputación del tranvía de Murcia se elevaría al 67 por ciento).

Tras la aprobación inicial, el Presupuesto se someterá ahora a exposición pública durante un mes y volverá al Pleno para su aprobación definitiva.