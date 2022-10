Cualquiera que comience a ver el vídeo compartido por Xuso Jones en sus redes sociales puede pensar que al murciano se le ha ocurrido gastar una broma a sus seguidores ahora que se acerca Halloween. Sin embargo, como se suele decir, la realidad supera la ficción. Digamos que su historia es casi un cortometraje de terror basado en hechos reales.

Ni él mismo podía creer lo que le estaba ocurriendo. El cantante ha narrado prácticamente en directo su experiencia en un bazar de Cabo de Palos. ¿Cuál es la gracia y lo más surrealista de esto? Que lo ha hecho cuando se ha quedado encerrado, solo y con las luces apagadas. Sí, los encargados han cerrado la tienda mientras el exconcursante de MasterChef Celebrity se encontraba de compras en su interior, y se ha quedado atrapado.

Fue cuando se dirigía a caja para pagar un jarrón cuando, de repente, las luces se apagaron. "Esto tiene que ser una broma. Estoy temblando y todo. ¡Qué cojones! ¡Que creo que me han dejado encerrado aquí dentro!”, se escucha decir al murciano, mientras busca a alguien que le socorra entre los pasillos, e incluso en el almacén. Aunque, lo que realmente encuentra son artículos de terror para Halloween que, para colmo, son animados... Espeluznante, menos mal que él parece ser un valiente.

Operación rescate

“Me habéis dejado dentro de vuestras instalaciones pensando que no quedaban clientes. ¿Puede venir alguien a abrirme? Gracias”, suplicaba en directo desde su perfil de Instagram. De hecho, tuvo que esperar un buen rato en medio de esa siniestra escena, sentado en sofás, paseando o probando los sacos de tierra, hasta que una empleada llegó a abrirle la puerta (él ya lo había intentado antes). La chica se ha disculpado con el influencer y le ha dejado claro que no lo vio entrar cuando ella se marchó.

Él no ha puesto pegas, total, parece que ha pasado un buen rato con esta experiencia: “Que no pasa nada, porque me he echado unas risas. Me he puesto a gritar a todo el mundo y he ido a todos los lados. Estaba flipando aquí. Pensaba que me estabais gastándome una broma”.