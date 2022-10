Noche de Brujas, víspera de Todos los Santos, Noche de los Muertos... En definitiva, Halloween. Existe la creencia de que la fiesta, que se celebra en todo el mundo el 31 de octubre, también en la Región de Murcia, nació de la cultura celta, con raíces paganas. Sin embargo, mucho antes de que España importara el truco o trato, la tradición de disfrazarse, las fiestas nocturnas o los maratones de películas de terror para 'la noche más aterradora del año, en Murcia ya existía la celebración de Halloween, aunque no se parecía demasiado a la celebración tal y como se festeja a día de hoy: en lugar del 'truco o trato' se recurría a 'la orillica del quijal'.

La rima decía "la orillica del quijal, si no me la das te rompo el portal". Algo de terrorífico sí que tenía, porque sonaba a amenaza... Pronunciando esa frase los más pequeños iban de portal en portal al anochecer. Era una forma de pedir presentes -el quijal era el nombre que recibían los márgenes de las acequias o los bancales, donde se cultivaban varios tipos de alimentos- o dinero en 'panocho', y lo que sobraba lo repartían entre la pandilla. Eso sí, con esta ancestral tradición murciana los portales de los que no daban nada no acababan rotos, pero sí que se arriesgaban a alguna trastada infantil.

Las 'calaveras' murcianas

Asimismo, se usaban las calabazas de la huerta murciana, una vez sin relleno y cortadas por la parte baja, para poner en su interior las denominadas 'mariposas': una vela sobre agua y aceite en recuerdo a los difuntos. El resultado final eran las famosas 'calaveras' -con la calabaza 'trabajada' se intentaba simular el cráneo de un esqueleto-, que se colocaban en los lugares en los que podía generar mayor inquietud.

Sin embargo, la forma de la calabaza murciana poco tiene que ver con la que acostumbra a salir en la gran pantalla: las de la huerta tienen forma de avellana, y se adornan con palillos que representan los dientes.

A día de hoy, muchas peñas huertanas organizan cuando se acerca el día de Halloween actividades para niños, a los que reúnen para elaborar las calaveras.

En la actualidad, en Murcia conviven dos realidades en la víspera de Todos los Santos: la tradición que se ha extendido y que empezamos a conocer hace mucho gracias al cine y la huertana de toda la vida. Aunque, como muchas tradiciones, esta última se ha ido perdiendo con el tiempo y ya es casi desconocida.