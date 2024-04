Irene Rosales habla por primera de los Pantoja y traiciona a Kiko Rivera en directo

Después de tres años de silencio, Irene Rosales ha decidido volver a convertirse en una figura de la televisión española con un retorno por todo lo alto a la pequeña pantalla. La famosa colaboradora y actual pareja del conocido DJ Kiko Rivera ha vuelto a copar los titulares con un regreso que no ha dejado indiferente a nadie y en absoluto exento de polémica.

Rosales, que hasta la fecha había colaborado en programas de televisión como 'Viva la vida' decidió dar un paso atrás a causa de la presión mediática. En aquel momento expreso claramente su deseo de alejarse de los focos y cuidar su salud mental: "No aguanto esta necesidad de tener que estar continuamente dando explicaciones. No soy capaz de estar en este conflicto en el que no tengo nada que ver".

Después de una larga temporada fuera de la mirilla de las revistas del corazón y programas sensacionalistas Irene Rosales ha vuelto con más fuerza que nunca para participar como colaboradora en el programa 'Fiesta' y, en concreto, para comentar la nueva edición de 'Supervivientes 2024'.

El regreso de Rosales a Mediaset inaugura una nueva etapa en su carrera televisiba: un hecho que ha celebrado la conductora del programa, Emma García: "¡Bravo! Nuestra querida Irene, bienvenida a nuestro plató de Fiesta. Estás guapísima. Qué alegría tenerte aquí con nosotros".

Polémica por la vuelta de Irene Rosales a la televisión

No obstante, el regreso de Rosales a la televisión no ha pasado sin polémica: durante una de sus intervenciones en el programa, le preguntaron acerca del regreso a los escenarios de Agustín Pantoja, tío de su marido Kiko Rivera.

Ante esta pregunta, sobre la que el propio DJ había decidido no hacer ningún tipo de declaración a razón de la mala relación que mantiene con su madre, Isabel Pantoja, y su entorno se mojó y se atrevió a pedir que "ojalá que a todos les salga mucho trabajo y muchas giras. Al final era su trabajo y siempre alegra volver a retomarlo".

Este comentario ha desatado una nueva ola de especulaciones y controversia en torno a la relación entre Kiko Rivera y su familia, especialmente con su madre, Isabel Pantoja, y su tío Agustín. La reacción de Irene Rosales ante la situación revela una postura más abierta y diplomática, en contraste con la indiferencia mostrada por su esposo en ocasiones anteriores.

El regreso de Irene Rosales a la televisión no solo ha generado expectativas en cuanto a su participación en programas de entretenimiento, sino que también ha reavivado el interés del público en los detalles de su vida personal y su relación con el mediático clan Pantoja.