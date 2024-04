Después de varios días en máxima tensión por la permanencia de Carmen Borrego (la concursante mejor remunerada de 'Supervivientes' con un monto de 18.000 euros semanales), el equipo médico del reality ha decidido evacuar a la famosa tras constatar los diversos problemas de salud mental que le aquejaban: "Tras pasar un período bajo observación y tratamiento psicológico y médico, no consigue controlar el alto nivel de ansiedad que le provoca su posible regreso al concurso. Al tratarse de un cuadro de ansiedad reactivo se aconseja que cese su participación en el programa", argumentaban.

Jorge Javier Vázquez fue el encargado de comunicar la dura noticia sobra la salud de Borrego el pasado jueves 28 de marzo, explicando que sufría un cuadro de ansiedad reactivo que no le permitía seguir en la competición. Después de darse a conocer la noticia, la progrudción del programa decidió trasladarla a la isla donde se encuentran los participantes que van a salir del programa.

Pero la salida de Carmen Borrego no ha sido todo lo limpia que se esperaba, el pasado domingo 31 de marzo Sandra Barneda revelaba a la hija de María Teresa Campos una de las peores noticias que podía recibir: "Tengo que darte una noticia. Algo ha ocurrido en España y que te afecta", explicaba la presentadora antes de darle la trágica noticia del divorcio de su hijo: "¿Qué ha pasado?¿José María, qué te ha pasado? Yo cuando me vine estaba todo bien. Cuando vine estaba correcto. Pensé que José María era muy feliz con Paola. No sé qué ha ocurrido. Necesitaría hablar con él. Para mí es una noticia devastadora y muy mala porque estoy segura de que mi hijo está sufriendo y yo on estoy ahí para ayudarle".

La sustituta de Carmen Borrego en 'Supervivientes 2024'

Mientras ocurría todo esto, Sandra Barneda presentaba el programa 'Conexión Honduras' en el plató de 'Supervivientes' dando un momento tan curioso como inesperado al sacar a debatir el salario de Borrego con otra colaboradora.

Tras un encuentro con su expareja, Nagore Robles, Sandra Barneda le hizo una oferta para unirse al equipo de 'Supervivientes 2024' en sustitución de Carmen Borrego y por un sueldo parecido al que tenía la hermana de Terelu Campos cuando empezó a participar en el programa.

Aunque parecía una auténtica locura, Nagore empezó a pensárselo seriamente, expresando que estaba dispuesta a aceptarla siempre que pudiera dejar para más tarde otro compromiso profesional.