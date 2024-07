"Abelardo es muy claro, quiere que salgas a morir al campo"

El Cartagena presentó a su novena incorporación de cara a la próxima campaña 2024-25, el polivalente defensa central Jorge Moreno ‘More’ que ya incluso jugó sus primeros minutos como albinegro el pasado jueves en La Constitución. La rueda de prensa de presentación del defensor madrileño tuvo lugar en la sala de prensa del Estadio Municipal Cartagonova, donde Manuel Sánchez Breis, director deportivo del club, fue el encargado de darle la bienvenida como es costumbre.

En primer lugar, Breis expresó su agradecimiento al Osasuna por confiar y facilitar la cesión a tierras cartageneras, para más tarde destacar la polivalencia y el hambre de triunfo del jugador madrileño. "Jorge es un futbolista polivalente, tiene hambre y ganas de hacerse un nombre en el fútbol profesional. Con amplia experiencia en Primera RFEF y habiendo debutado en Primera División, cumple con todos los requisitos para crecer y para reforzarnos atrás", afirmó Breis.

Con esta última incorporación el cuadro cartagenero echa pestillo a su portería y defensa, pudiendo así centrar ahora todos sus esfuerzos en una parcela ofensiva que necesita nombres. Pablo Cuñat y Toni Fuidías pelearán cada jornada por hacerse con la titularidad bajo palos, y en defensa, Alcalá, Kiko Olivas, Verdú, Sipcic, Ríos Reina, Vukcevic, Aguirregabiria y More serán los encargados de frenar las embestidas rivales en LaLigaHypermotion 24/25.

Jorge Moreno, de 23 años, expresó su entusiasmo por unirse al proyecto blanquinegro y explicó así los motivos de su elección. "Quiero dar las gracias al Cartagena porque confió en mí desde el principio. El proyecto me gustó desde el primer momento y sabía que podía encajar bien aquí", comentó el defensor. More se define como un jugador polivalente, rápido y contundente, capaz de jugar tanto en el centro de la defensa como en ambos laterales. "Mis primeras sensaciones son muy positivas. Me han recibido muy bien tanto la directiva como el cuerpo técnico y los compañeros. Vengo con muchas ganas de demostrar y seguir trabajando", añadió.

El futbolista cedido por Osasuna por una campaña también habló sobre su relación con Gonzalo Verdú, a quien conocía previamente, lo cual ha facilitado su adaptación. "Conocía a Verdú y siempre es de agradecer tener a alguien conocido que pueda enseñarte todo. El resto de los compañeros me han acogido muy bien", afirmó.

El futbolista nacido en Tres Cantos tras varios años de experiencia en Primera REFF, esta última campaña tuvo la oportunidad de hacer realidad el sueño de muchos niños, debutar en la máxima categoría del fútbol nacional. Lo hizo en un escenario imposible de imaginar ni olvidar, como es el Nuevo San Mamés de Bilbao. Defendiendo los colores de su Osasuna, internó en el terreno de juego los últimos catorce minutos de juego, siendo premiado por un Jagoba Arrasate que ya vio algo especial en el central/lateral. "Son experiencias que suman y que te aportan en un futuro, y yo creo que todo eso siempre suma y lo llevas para tí. Ahora todo lo aprendido lo traigo aquí a Cartagena para sacarlo a relucir".

El nuevo zaguero cartagenerista subrayó que su salto al fútbol profesional con el FC Cartagena es una oportunidad crucial para su desarrollo. "Mi salto al fútbol profesional me va a hacer crecer. El míster es muy claro, quiere que te dejes todo en cada disputa, que salgas a morir al campo", explicó More acerca de las primeras nociones que recibió del ‘Pitu’. More mostró su determinación por contribuir al éxito del equipo y devolver la confianza depositada en él por el club y el propio mister asturiano.

El tercer ensayo, esta tarde

Los pupilos de Abelardo tendrán esta misma tarde, a las 19.00 horas, su tercera prueba de pretemporada, aunque esta vez el escenario para el duelo será el de La Manga Club. Y quizás sea la más exótica de todas las disputadas hasta el momento, ya que los albinegros se las verán con el Al-Ettifaq que dirige el mítico ex centrocampista inglés Steven Gerrard. n