Pilar Rubio habla por primera vez sobre la adopción de sus hijos: "Da igual"

Diseñadora, modelo y una reconocida presentadora: Pilar Rubio es uno de los rostros de moda de la televisión por su profesionalidad y su voluntad que la han convertido en un auténtico referente de la comunicación en medios generalistas. Casada con el futbolista Sergio Ramos, mítico jugador del Real Madrid que actualmente forma parte del Sevilla FC, es conocida tanto por su estilo de vida glamuroso como por sus compromiss públicos.

Pero desde hace años la relación entre Pilar Rubio y Sergio Ramos se encuentra salpicada de turbios rumores y especulaciones que invitan a pensar que no son tal felices como pudiera parecer de cara a la galería.

Rubio, madre de cuatro hijos junto al deportista, tiene que enfrentarse una vez detrás de otra a afirmaciones sin fundamento que ponen en entredicho algunos de los aspectos más íntimos de la vida de la familia.

Pilar Rubio despeja los rumores

En una conversación con Omar Suárez para el programa de Mediaset 'Fiesta', Pilar quisó dejar clara su postura firme y decidida en torno a las especulaciones que rodean a su vida personal: "Supongo que venden más cierto de noticias que otras", explicó la presentadora de 'El Hormiguero'. Tras la pregunta sobre los rumores de supuesta ruptura con Sergio Ramos, la modelo fue contundente: "Yo no puedo estar dando explicaciones. Tenemos una familia muy bonita y ya está".

Aprovechando la oportunidad, Pilar Rubio habló por primera vez de alguna de las cosas más impactantes que había leído. Por ejemplo, que sus hijos no eran biológicamente suyos. Con un toque sarcástico, comentó: "Hay una buenísima: que mis hijos no eran míos, sino de amiga Karen". Y concluyó con firmeza: "Yo no puedo estar desmintiendo cada chorrada que se inventen".

Parece que Pilar Rubio, envuelta en la gira de presentación de su última colección de ropa de baño, está decidida a no permitir los rumores que afecten a su vida cotidiana y a su familia mediante una actitud firme y clara ante los medios de comunicación.