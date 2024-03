100 días haciendo avanzar España

Han pasado los primeros cien días desde la investidura del presidente Pedro Sánchez el pasado mes de noviembre. Durante estos cerca de cuatro meses, el Gobierno de España ha continuado afrontando enormes desafíos y lo ha hecho con una oposición irresponsable, formada por el Partido Popular y Vox, que, en lugar de ayudar a nuestro país, se ha dedicado a poner piedras en el camino y a alimentar la crispación. No ha dudado en perjudicar a los ciudadanos y ciudadanas para favorecer sus estrategias partidistas. ¿Hay algo más miserable que eso en política? Se me ocurren pocas cosas.

Por nuestra parte, nos hemos dejado la piel para seguir mejorando la vida de la ciudadanía, especialmente de las familias trabajadoras y de las personas que más lo necesitan. En este tiempo, nos ha tocado defender a capa y espada políticas que están siendo un apoyo fundamental para muchas personas en nuestro país. Me refiero a medidas como la subida del Ingreso Mínimo Vital y del Salario Mínimo Interprofesional, la revalorización de las pensiones conforme al IPC, los descuentos en el transporte público y la bajada del IVA en los alimentos.

Es incomprensible para cualquier persona con empatía y sentido de la responsabilidad que la derecha y la ultraderecha haya votado en contra de todas estas ayudas que son fundamentales para tantas y tantas personas. En ese momento, al Partido Popular y a Vox se les cayó la careta. Demostraron que no les preocupan los problemas de los españoles y las españolas. Lo único que les preocupa es sacar rédito electoral. Me siento orgulloso de formar parte de un partido que siempre antepondrá el interés general a los suyos propios. No somos como ellos.

Están siendo meses en los que la derecha y la ultraderecha está haciendo mucho ruido, sin duda, para intentar tapar noticias tan buenas como que España está creando más empleo y de más calidad. Como todos los ciudadanos y ciudadanas saben, hemos mejorado las condiciones laborales de los trabajadores y lo hemos conseguido compaginándolo con el crecimiento económico. España es la gran economía que más crece de la zona euro; hemos batido récord de empleo, creando más de 780.000 puestos de trabajo, y hemos alcanzado un mínimo histórico en temporalidad. Los datos hablan por sí solos.

En cuanto a la Región de Murcia, en estos primeros meses, el Gobierno de España ha continuado los proyectos e inversiones puestos en marcha la pasada legislatura y ha seguido demostrando su compromiso con esta comunidad autónoma, como lleva haciendo desde 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. El Gobierno de Pedro Sánchez es el que más ha invertido en la Región, lo que está permitiendo desarrollar las infraestructuras de nuestra comunidad.

El pasado mes de enero, se abrió el último tramo de la A33, la autovía del Altiplano, lo que ha permitido reducir el tiempo de viaje entre Murcia y Valencia y descongestionar la A7. En el ámbito del ferroviario, se han adjudicado las obras de la integración del ferrocarril en Lorca, de forma que todos los tramos del Corredor Mediterráneo entre Murcia y Almería están adjudicados, en obras o terminados. Todo un hito. De igual forma, las obras para llevar la Alta Velocidad a Cartagena siguen avanzando. Está previsto que, en los próximos meses, se licite la construcción de la plataforma del tramo Torre Pacheco-Cartagena.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha seguido avanzando en todos los ámbitos. También en su compromiso de garantizar agua para siempre en la Región a un precio asequible. En este sentido, es fundamental reforzar la capacidad de desalación para complementar el trasvase y ofrecer una alternativa en los periodos de sequía. En este sentido, el pasado diciembre, el Consejo de Ministros aprobó la ampliación de la desaladora de Torrevieja y ya se está trabajando en la licitación de la obra de ampliación de la desaladora de Águilas. Además, se ha firmado un acuerdo suscrito por las 61 comunidades de regantes pertenecientes al SCRATS que les permitirá beneficiarse de estas ampliaciones.

El Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo tantas inversiones y proyectos en la Región que es difícil resumirlo en un artículo. Si pensamos en una necesidad o desafío de la Región de Murcia, hay una inversión o medida del Gobierno de España, y el Mar Menor no podía ser una excepción. El Ejecutivo de Pedro Sánchez es el que está liderando su recuperación, frente a la inacción del Gobierno regional del PP y Vox, que es quien tiene las competencias. En números, esto se traduce a que, de los cerca de 500 millones de euros que ha destinado a su recuperación, 60 millones ya se han ejecutado y más de 110 millones ya están comprometidos o contratados. En hechos, significa que se han invertido 20 millones de euros en mejorar redes de saneamiento y depuración, que se han concedido 16,2 millones de euros para promover una actividad agrícola sostenible o que los proyectos del cinturón verde y de restauración ambiental continúan avanzando de forma imparable su tramitación administrativa.

Frente al ruido y la confrontación que promueven la derecha y la ultraderecha, tenemos un Gobierno de España, el de Pedro Sánchez, que está poniendo todos los recursos a su alcance para apoyar a la ciudadanía y hacer avanzar a nuestro país y a nuestra Región.