Les confieso que soy un poco cocinillas y, de vez en cuando, me marco una tortilla de patatas. Me sale buena. O eso creo, porque no queda nada en el plato. Además, tengo mis trucos que, en realidad, no son nada nuevo. Como muchos otros cocinillas, le echo calabacín, con lo que está más sabrosa y jugosa y, de paso, mis peques comen verdura sin saberlo, aunque empiezo a pensar que el ignorante soy yo, que son ellas las que empiezan a darle la vuelta a la tortilla y me engañan a mí.

Lo de darle la vuelta a la tortilla es lo que más me cuesta. Más de una vez, y más de dos, se ha desparramado la mezcla de patatas, calabacines, huevos y cebolla (siempre con cebolla) por los laterales de la sartén. Darle la vuelta a la tortilla también suele ser el truco para ofrecer la cara buena del parto culinario, sobre todo si la otra se te ha pasado un poco. En ese caso, se trata de un giro cuya finalidad es ocultar el lado malo. ¡Otra vez el lado oscuro! Y, precisamente, de esa maniobra es de donde surge esta expresión referida a ocultar la realidad para mostrarla de forma distinta a como realmente es.

Así se entiende, por ejemplo, que quienes están negociando una amnistía a la medida con Puigdemont y sus secuaces desvíen la atención hacia quien sostiene, supuestamente, que estaría dispuesto a negociar con ellos un posible indulto y lo acuse, además, de la falta de transparencia de la que ellos adolecen. Si hasta han evaluado los primeros cien días de la oposición con ellos en el Gobierno. No me digan que no es el mundo al revés o darle la vuelta a la tortilla.