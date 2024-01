La Región necesita una política turística seria

Que lleve años, lustros diría, exigiendo en la Región un ‘Libro Azul sobre Turismo Regional’ no tiene importancia, es una opinión más. Incluso apenas encontré eco entre muchos ayuntamientos cuando en solitario clamaba en el desierto que era un grave error que los ayuntamientos dejaran de formar parte del órgano asesor de turismo cuando se aprobó la ley. Incluso hasta los socialistas en aquella votación fueron incapaces de votar en contra, a pesar de que el Consejo Económico y Social alertaba de este disparate.

El otro día viví en primera persona como el número dos de Turismo, por debajo del consejero, se acercaba a uno de nuestros mayores tesoros turísticos de interior y reconocía públicamente que no lo conocía, y me acordé de una consejera de Turismo del Gobierno anterior, que se presentó en ese mismo lugar con tacones de aguja y preguntó cuánto tiempo estaba abierto. Cuando le contestaron que 25 años, no entendí como su director de gabinete no se volvió andando a Murcia.

Pero resulta que ya no estoy solo en este aspecto, y me alegro de que haya sido el máximo responsable de los empresarios murcianos, José María Albarracín, quien reclamara a las puertas del Año Jubilar y en plenas navidades: «Una apuesta seria por el turismo regional».

Más aún, pedía al Gobierno regional «la dotación económica necesaria» para que el sector «pueda despegar de una manera consolidada» (Cadena Ser, 28 de diciembre 2023). Incluso decía que eran necesarios «más vuelos y conexiones» desde el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia.

No olvidemos que el Aeropuerto de Corvera (2023) con respecto a San Javier (2018), a la espera de los datos de diciembre, ha perdido la más que escandalosa cifra de casi cuatrocientos mil pasajeros, lo que representa un descenso del 45% (poco más de ochocientos mil este año a los casi millón doscientos treinta mil en 2018). Este es, quizás, el mejor ejemplo de que en los últimos años hemos ido para atrás, mientras el resto ha seguido creciendo, por lo que la brecha turística entre Murcia con respecto a Andalucía y Comunidad Valenciana se ha ensanchado.

De momento, el Año Jubilar ha comenzado otra vez lanzando las campanas al vuelo, hablando de un millón de turistas sin el más mínimo análisis de lo que se ha hecho o no hecho en estos últimos 7 años. No ha habido ni una reunión a nivel regional con los ayuntamientos como puntas de lanza, para convertir un acontecimiento de esta magnitud en un proyecto regional y no solo comarcal y principalmente local.

Estoy seguro, eso espero al menos, que esta vez alguien le haga caso al presidente de la CROEM, y los competentes en esta materia se remanguen y se tomen en serio un sector que lleva, como la Región, siendo marginal y casi residual en el contexto nacional.

Seguir hablando siempre los mismos de lo mismo no solo nos empequeñece, sino que nos hace más vulnerables a los vaivenes del sector. Estoy convencido de que lo primero que tendrían que hacer los dirigentes es conocer la Región de norte a sur y de lado a lado, cosa que no dudo que no la conocen, incluso son cientos de miles los murcianos que desconocen nuestros recursos paisajísticos, históricos, culturales, arquitectónicos, etc., y es que es muy difícil vender algo con alma cuando no sabemos ni tan siquiera dónde tenemos el corazón.