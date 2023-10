Pensiones públicas y ‘wishful thinking’

El Gobierno ha filtrado la semana pasada un documento elaborado por los expertos del Ministerio de la Seguridad Social en el que se proyecta un horizonte de sostenibilidad para el sistema de pensiones en los próximos cincuenta años. Con un país en el que ya hay un pensionista por cada dos cotizantes, sorprende el optimismo con el que se afrontan determinados datos en el informe. Por lo pronto, un país que tiene el doble de paro que la media de la OCDE y el mayor porcentaje de la Unión Europea, parece que se encamina a un idílico panorama con un 5,5% de paro en los próximos años. También contribuye a equilibrar los números el que, a falta de crecimiento natural de la población, que desciende en picado por la irrisoria natalidad, contamos con una inmigración millonaria para reemplazar la mano de obra faltante y así, de nuevo, aumentar el número de cotizantes.

De ese informe, y de sus proyecciones fantásticas, se habló en La Brújula de la Economía de Onda Cero el jueves pasado. Pero las chanzas sobre el tema que hacían los contertulios, con menciones incluidas al responsable, debió llegar a oídos del ministro del ramo, José Luis Escrivá. Dice muy bien de él que cogiera el teléfono e interviniera directamente en el programa, dejando atónitos a los tertulianos y, de paso, a la audiencia que escuchaba la radio, aunque fuera en su versión podcast como era mi caso. El ministro defendió con pasión y con argumentos más o menos sólidos los resultados del informe. Otra cosa es que reconociera que cualquier proyección económica a tan dilatado plazo pueda ser rebatible.

Pero entre opiniones enfrentadas, surgen algunas certezas en las que sí hay un elevado consenso. Por lo pronto, el que nuestro sistema de pensiones, y nuestro Estado de bienestar consecuentemente, no es viable si la alta tasa de paro no se reconduce finalmente hasta niveles razonables, como las que proyecta el informe. De dónde sacaremos el empleo de alta productividad (el que tenemos ahora no da más de sí) para crecer al ritmo deseado es otra incógnita por despejar.