Cerrada por vacaciones

Hasta aquí he llegado, no doy para más. Estoy agotada mental y físicamente. Me ha pasado por encima un proyecto de trabajo, dos elecciones, una mudanza y un cambio de ciudad. He dejado atrás unos años estupendos en Madrid, la ciudad de la caña y la libertad. El feudo de Ayuso, la presidenta que va cociendo a fuego lento su llegada a reinar en Génova y la Moncloa. Se los va cargando a todos, como en la película de Los Inmortales, sólo puede quedar uno, y será ella.

Se acaba un curso donde hemos tenido un alumno nuevo, esperábamos más de él, (al menos yo), y al final ha sacado un aprobado raspado, no ha sido nada brillante, aunque el tipo apuntaba maneras. Nunca pensé que Alberto Nuñez Feijóo me decepcionaría tanto, cero carisma, no sabía ni leer los discursos, un bluf. Su estrategia de querer cargarse a Vox, y a la vez pactar con ellos en Comunidad Valenciana o Extremadura, no se ha entendido muy bien. Tampoco que no participara en el debate a cuatro, por no hablar de su colega el contrabandista, o de la entrevista que le hizo Silvia Intxaurrondo en la 1, donde quedó retratado. Que sí el calor, que sí correos, que si unas elecciones en mitad de las vacaciones de los españoles, bla bla bla...

Han sido unas elecciones en las que ha subido la participación, donde el voto por correo ha funcionado sin incidencias y con un trabajo impecable por parte de sus trabajadores. Con este panorama apocalíptico que la derecha vendía en la campaña más tosca, chunga y barriobajera que recuerdo, todas las encuestas le daban al PP una mayoría aplastante. No lo vimos venir, ‘Perro Sanchez’, una vez más, resiste su propio órdago a la grande. Convocó elecciones anticipadas ante la debacle socialista de las autonómicas y municipales, en las que el partido de la ultraderecha se consolidó como partido necesario para que el PP gobernara en muchos ayuntamientos y gobiernos autonómicos. Y ha conseguido lo impensable, aunque no será fácil. Ahora tiene por delante una negociación dura, no será a cambio de nada, ya lo han dicho, entre otros, Rufián o Junts. Pero yo creo que hay partido.

Mientras, en una realidad paralela, Feijóo, por aquello de marcar la agenda, ha iniciado una ronda de contactos, con el voto extranjero, ha ganado un diputado, la cosa se pone interesante, aunque tener a Vox de pareja de baile no ayuda para las alianzas necesarias. El escenario que nos ha quedado refleja una España dividida en dos bloques muy polarizados, donde es imposible acercar posturas. No soy optimista, pero después de los resultados de las elecciones, en los que a priori parecía que todo acabaría peor, creo que todo puede pasar.

El guionista de este año sigue divirtiéndose con estos giros de guión inesperados.

Y en la mejor tierra del mundo, la cosa pinta que el 25 de octubre, iremos a votar. Los del PP están tranquilos, es más, les beneficia, van a sacar entre uno y dos diputados regionales más, y Vox espero que caiga, como en las nacionales, aunque no se hagan muchas ilusiones, porque la Región sigue siendo su feudo. Pero sin duda, este doblete electoral reafirmará la soberanía de López Miras.

Espero que en esta segunda vuelta, la izquierda, al menos, no caiga más en picado, o quizás sea lo mejor para tener cuanto antes más motivos para que haya un cambio necesario.

Yo, con este panorama, voy a darme un respiro, a tumbarme al sol y apagar el ordenador. No es por ustedes, es por mí, lo necesito. El nuevo curso tiene pinta de venir fuerte y no quiero que me pille baja de defensas.

Es el momento de desconectar y coger fuerzas para el nuevo arranque escolar y fin de año, que promete ser intenso. Por el momento espero que descansen y disfruten, esta columna queda cerrada por vacaciones.