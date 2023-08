Si en su momento, cuando era el PSOE quien gobernaba en el Ayuntamiento de Murcia, las críticas al plan de movilidad venían por parte del PP, ahora que es José Ballesta quien ocupa la alcaldía en lugar de José Antonio Serrano son los socialistas quienes han puesto el grito en el cielo. Ellos y Vox, que ya venía quejándose desde el mandato de Serrano.

El partido de Abascal ha denunciado este viernes que el barrio de El Carmen está sumido en una situación de "caos" por culpa del plan de movilidad, tanto por "las obras como por las falsas promesas electorales del Partido Popular". El concejal Fernando Sánchez-Parra se ha referido a ambos grupos municipales: "El Carmen está sufriendo el Plan de Movilidad que el PSOE avanzó y que desde el 29 de mayo el PP amplía y termina a toda prisa. Si el señor Ballesta hubiese dicho en campaña electoral lo que está realizando ahora, quizás no tendría esta mayoría".

Asimismo, el concejal de Vox ha insistido en el "caos circulatorio y peatonal" en el que está envuelto el barrio, además de asegurar que las ventas de los comerciantes han disminuido en un 70% y que, incluso, algunos han tenido que cerrar sus negocios. "Hay que tener en cuenta que al barrio viene mucha gente a comprar con el coche y ahora les es imposible acceder", ha añadido.

Sánchez-Parra afirma que "han quitado la libertad de circulación y han eliminado plazas de aparcamiento", además de entender que "no es de sentido común que desde el Puente de los Peligros, pasando por la Alameda de Colón y Floridablanca, hasta la Avenida Ciudad de Almería el tráfico no sea fluido", dado que estas calles "son una arteria principal de entrada y salida de la ciudad de Murcia". En este sentido, ha lamentado que no se haya escuchado a las plataformas vecinales y que, "como siempre, los perjudicados de estos delirios climáticos" sean los comerciantes y los vecinos. "Las prisas además son malas consejeras", ha subrayado.

PSOE: "Ballesta ganó las elecciones mintiendo"

También el grupo municipal socialista se ha pronunciado sobre el asunto. Carmen Fructuoso ha denunciado "los bulos del PP sobre supuestas modificaciones en las obras de Primo de Rivera y Ronda Norte", al mismo tiempo que ha indicado que los populares están desarrollando el plan de movilidad "que tanto criticaron tal y como se dejó previsto".

Por su parte, el portavoz Enrique Lorca ha tachado la gestión del PP de "oportunismo político": "O ahora se han dado cuenta de que es muy positivo para el transporte público, para una Murcia más sostenible y accesible y para los murcianos o llevan mintiendo a la cara de los ciudadanos hace mucho tiempo".

Ballesta se comprometió en la campaña electoral a paralizar las obras de manera inmediata en caso de ganar las elecciones municipales. Consiguió en los comicios una cómoda mayoría absoluta. Por ello, la concejala socialista ha subrayado que "ganó las elecciones mintiendo a los vecinos", algo que "no solo no ha hecho, sino que ahora vende como suyo y presume de los beneficios del mismo".