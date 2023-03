El asunto del acto frustrado de la promoción turística de la Semana Santa lorquina en Madrid está en manos de la Fiscalía. Este lunes Ciudadanos presentaba un escrito en el que solicitaba que "se inicien los trámites que sean necesarios para aclarar lo ocurrido". El escrito iba acompañado de toda la documentación de que dispone Cs, como afirmaba el cesado vicealcalde y concejal de la formación naranja en el Ayuntamiento, Francisco Morales.

Lo hacía en una comparecencia pública en la Sala de Cabildos en la que le acompañaba el responsable de Comunicación de Ciudadanos de la Región de Murcia, David Sánchez. A esa hora, agentes de la Policía Local custodiaban los despachos que hasta el pasado viernes Morales tenía en la segunda planta de la Casa Consistorial y que permanecen precintados desde entonces.

El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos aseguraba que no habían podido presentar en la Fiscalía el expediente al completo porque no se lo habían dado. "Se lo hemos pedido al alcalde, Diego José Mateos, pero nos ha remitido al Registro General". Y apuntaba que esa misma mañana lo habían solicitado de forma telemática, aunque "puede tardar un mínimo de entre tres y cuatro días, plazo que marca la Ley".

Pedía que la Fiscalía "actúe" y que lo haga con "celeridad", para determinar cualquier tipo de responsabilidad, "si es que la hay" de las actuaciones llevadas a cabo "por todos. Repetimos, por todos los implicados en este asunto". Manifestaba que el evento "no se ha realizado. Y no se ha abonado ningún gasto por el mismo a fecha de hoy". Insistía en que en todo momento se ha seguido el procedimiento administrativo "recomendado por la Concejalía de Presupuesto del PSOE".

También señalaba que el alcalde fue informado del evento y que en la presentación ante los medios de comunicación estaba el concejal de Semana Santa. Por último, indicaba que el alcalde del PSOE, Diego José Mateos, "no puede escurrir el bulto. Si hay un error administrativo es de todos, por tanto, exigimos al alcalde que entregue la copia del expediente que Ciudadanos ha solicitado para que podamos llevarla también a la Fiscalía".

Horas después La Opinión publicaba el contenido de un WhatsApp que el alcalde enviaba el domingo, 26 de febrero, a las diez y cuarenta y cuatro minutos de la mañana al todavía vicealcalde. En amplio texto le advertía de que el gasto que pretendía era "desmesurado", rozaba el "despilfarro" y le acusaba de haberlo "engañado".

La conversación la inicia Diego José Mateos afirmando que "sigo pensando lo mismo que te dije ayer". En el siguiente párrafo señala que "94.000 euros, como mínimo, para una acción de promoción turística me parece un presupuesto exagerado que roza el despilfarro". Insiste en que "ya cuando me dijiste el miércoles que eran 60.000 euros me parecía elevado. Pero ese incremento hace que, además de sentirme engañado, me parezca un precio inasumible".

El asunto ya habría sido abordado entre ambos, ya que Mateos le argumenta: "Como me dijiste, tienes presupuesto en las partidas de Turismo, pero las tienes que actualizar, ya que no has volcado la mayoría de los gastos de lo que llevamos de 2023". Y aunque cree importante el acto que se pretende, se muestra preocupado por el alto montante. "No pongo en duda el objetivo de la promoción de nuestra Semana Santa, ni el formato, pero no puedo ser partícipe de un gasto de en torno a 100.000 euros que creo que es, a todas luces, desmesurado".

Le reitera que "como te dije, esa propuesta de gasto no va a pasar por Junta de Gobierno Local, porque el resto de miembros no queremos ser partícipes de una iniciativa que se ha diseñado y trabajado exclusivamente desde la Concejalía de Turismo y en la que no estamos de acuerdo". Y le recomienda que "aplaces el evento y busques una forma de hacerlo que no eleve tanto los gastos".

El PP no quiere a Mateos al frente del Consistorio

"Las revelaciones de Ciudadanos contra Mateos son de extrema gravedad e incompatibles con su continuidad al frente de la Alcaldía". Las manifestaciones las hacía la secretaria general del Partido Popular, la edil Rosa María Medina Mínguez, que señalaba que "una vez que su mano derecha, socio de Gobierno y de investidura, le ha denunciado ante la Fiscalía, el actual alcalde, Diego José Mateos, no puede seguir al frente de nuestro Ayuntamiento". Y lo acusaba de ser "el promotor y patrocinador de lo que él mismo calificó el pasado viernes como ‘irregularidades con dinero público’".

Medina insistía en que "cuando tu propio socio de Gobierno te lleva ante la Fiscalía, no puedes continuar como alcalde". La rueda de prensa ofrecida por Ciudadanos, apuntaba, "ratificaba punto por punto todas y cada una de las manifestaciones denunciadas por el PP durante la última semana".

Tachaba las declaraciones de cesado vicealcalde de "extrema gravedad, porque señalan a Mateos como el promotor, conocedor y patrocinador de todo el evento fallido, lo que le convierten en incompatible con la continuidad de Mateos. Está deslegitimado y desacreditado por sus propios socios de Gobierno".