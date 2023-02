La exposición de bordados de las cofradías de Semana Santa prevista para este martes en Madrid se suspendía 24 horas antes de su celebración por “un retraso en la tramitación del procedimiento”, como afirmaba el vicealcalde y concejal de Turismo, Francisco Morales. Este pedía que no se utilizara “políticamente esta situación administrativa” para perjudicar la imagen de la Semana Santa.

El Partido Popular exigía al alcalde, Diego José Mateos, que aclarara “públicamente” los verdaderos motivos que se “esconden” tras la suspensión del acto de promoción de la Semana Santa en Madrid. “Una repentina llamada comunicaba en la tarde del lunes a las cofradías la suspensión del acto”. Y añadían que los gastos se tornan ahora en “despilfarro, con el consecuente descrédito y bochorno histórico del Ayuntamiento ante los operadores turísticos”, mientras recordaban el importante traslado de un total de 24 piezas de bordado de las distintas cofradías.

El portavoz de Izquierda Unida-Verdes, Pedro Sosa, tras tener conocimiento de la suspensión pedía el cese del vicealcalde y concejal de Turismo, Francisco Morales, y del edil de Hacienda, Isidro Abellán. “Han forzado a las cofradías a ir a un acto que no estaba bien programado y que en el último instante se ha tenido que suspender. Han hecho un gran esfuerzo para no recibir ninguna recompensa, porque no tenía ni presupuesto consignado”, concluía.