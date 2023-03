El cesado vicealcalde, Francisco Morales, habría intentado por todos los medios seguir adelante con el acto de promoción turística de la Semana Santa en Madrid, a pesar de que se le advirtió de que el gasto, entonces de “94.000 euros como mínimo”, parecía un “presupuesto exagerado que roza el despilfarro”.

Así se lo hizo llegar el alcalde, Diego José Mateos, que a las diez y cuarenta y cuatro minutos del domingo, 26 de febrero, le enviaba un whatsapp al entonces vicealcalde y concejal de Turismo, en el que afirmaba que “ya cuando me dijiste el miércoles que eran 60.000 euros me parecía elevado. Pero ese incremento hace que además de sentirme engañado, me parezca un precio inasumible”.

Y continuaba insistiéndole que “como dijiste, tienes presupuesto en las partidas de Turismo, pero las tienes que actualizar, ya que no has volcado la mayoría de los gastos de lo que llevamos en 2023”. Añadía que “no pongo en duda el objetivo de la promoción de nuestra Semana Santa, ni el formato, pero no puedo ser partícipe de un gasto de en torno a 100.000 euros que creo que es, a todas luces, desmesurado”.

Mateos le informaba que probablemente esa propuesta de gasto no iba a ser aprobada por la Junta de Gobierno Local, “porque el resto de miembros no queremos ser partícipes de una iniciativa que se ha diseñado y trabajado exclusivamente desde la Concejalía de Turismo y en la que no estamos de acuerdo”.

Le recomendaba que aplazase el evento y buscara una forma de hacerlo que no “eleve tanto el gasto”. Y que si decidía mantenerlo, “espero que sea previa tramitación y aprobación del correspondiente expediente de gasto a través de una fórmula que permita, legalmente, autorizar el gasto sin la aprobación de la Junta de Gobierno Local”. Ponía a su disposición los servicios municipales para “buscar esa solución alternativa”, a la vez que le pedía que “no incurrieras en gasto alguno hasta que quede claro si se va a realizar la acción y cómo se va a tramitar el gasto”.

La conversación de WhatsApp entre Mateos y Morales