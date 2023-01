“Es el mejor balance de los últimos años. Hemos batido todos los récords. Se ha roto el techo de los mejores datos”. Así de eufórico se mostraba este domingo en declaraciones a La Opinión el presidente de la Asociación de Hosteleros de Lorca, Hostelor, Jesús Abellaneda. La Navidad les reportará, admitía, el 30 por ciento de la facturación anual. “Tenemos tres acontecimientos que suponen cada uno de ellos el 30 por ciento de nuestra facturación, la Navidad, la Semana Santa y la Feria de septiembre. Esta Navidad es el mejor resultado económico de cuantos recordamos”, insistía.

La tardebuena lograba un éxito sin precedentes, argumentaba, pero la tardevieja ha sido mejor. “No había una mesa vacía desde hace semanas. Pero no solo en el centro de la ciudad, sino también en la periferia. Los bares y restaurantes de barrios y pedanías estaban repletos no solo de lorquinos, sino también de público que llegaba desde poblaciones limítrofes. Incluso desde Murcia”.

El tardeo de Nochebuena y Nochevieja, por tanto, se consolida en la ciudad. “Tenemos una imagen de calidad en las sobremesas largas de Nochebuena y Nochevieja, lo que ha llevado a que acuda cada vez más gente de fuera de la ciudad. No estamos hablando solo de copas, sino de aperitivo, comida y sobremesas largas. A mediodía los establecimientos de hostelería estaban abarrotados de público que inició su encuentro con el aperitivo, que continuó con la comida y alargó con una sobremesa con copas”, explicaba Abellaneda.

Agradecía la respuesta municipal a la necesidad de cerrar algunas vías “fundamentales” para la hostelería. “Ni siquiera hemos tenido que plantearlo. Nos ha permitido poder dar servicio a miles de personas que se preveía iban a participar esos días de los encuentros familiares, de amigos… Estaban llenas las plazas, pero también calles como la Corredera, Álamo o Presbítero Emilio García. La ciudad era una auténtica fiesta, en la que el componente de la climatología nos ha permitido recrecer las terrazas”.

En la Plaza de España, bajo la carpa de la Navidad, se daban cita más de dos mil personas, según destacaba el concejal de Fiestas, José Ángel Ponce, que aseguraba que “no recordamos una celebración tan multitudinaria como la de las horas previas a la Nochevieja”. No solo la Plaza de España registraba un lleno total, sino que también sus calles aledañas estaban repletas de público. Igual ocurría con la cercana calle Álamo, que se cortaba al tráfico, para posibilitar la celebración de lorquinos y visitantes.

Y en uno de los pabellones del Palacio de Ferias y Congresos, Ifelor, se celebraba una multitudinaria fiesta en la que se daban cita más de 3.000 jóvenes, señalaba el presidente de Hostelor, quien recalcaba que “las plazas y las calles estaban desbordadas en el último día del año”. Los buenos resultados contribuirán, determinaba, a hacer frente al año que comienza. “Las previsiones no son muy halagüeñas. Estamos inmersos en una importante crisis provocada, entre otras cuestiones, por la invasión de Rusia en Ucrania, pero en Lorca hay proyectos que serán fundamentales”.

Y destacaba el Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías que se dará cita en la ciudad en el último tramo del año. “Será una oportunidad, como también lo será ‘Huellas’, no cabe dudas. Estamos inmersos en un momento de inflación, por lo que acontecimientos como estos nos permitirán lograr unos buenos resultados en un año, que a priori, no se plantea nada fácil”.