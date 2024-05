Detenido por agredir sexualmente su vecina en Molina de Segura

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón de 37 años de edad como presunto autor de un delito de agresión sexual tras haber mantenido relaciones sexuales no consentidas con la víctima, aprovechándose de la relación de confianza y vecindad entre ambos, pudiendo comprobar los agentes como la cámara de seguridad de la vivienda habría grabado al autor vertiendo una sustancia psicotrópica en la bebida de la víctima.

Los hechos sucedieron el pasado mes de febrero en la localidad de Molina de Segura, cuando el varón se presentó en el domicilio de la mujer, dado que ambos compartían una relación de vecindad, con la excusa de conversar con ella y tomar alguna bebida.

En el encuentro, el detenido pidió a la víctima un vaso de agua, por lo que esta acudió a la cocina de la vivienda, instante que aprovechó el varón para echar en la bebida de la víctima algún tipo de sustancia psicotrópica, momento que fue recogido por una de las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda, y que resultó determinante para demostrar la comisión del delito.

La víctima comenzó a encontrarse muy mareada y aturdida, no recordando nada de lo sucedido y despertándose al día siguiente con indicios de haber mantenido relaciones sexuales no consentidas. Ante la sospecha de una posible agresión sexual, la víctima acudió a un centro sanitario para ser atendida.

La investigación desarrollada por los agentes especializados de la Policía Nacional, Unidad de Familia y Mujer (UFAM), permitió corroborar todas las informaciones aportadas por la víctima, logrando la plena identificación y detención del presunto autor de los hechos.

El detenido, al que le constan antecedentes policiales anteriores por la comisión de otros delitos, resultó imputado por un delito de agresión sexual y fue puesto a disposición judicial.