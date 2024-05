Renovar a Ayuso, Nelson y Lou López, objetivo del Hozono Jairis

El Hozono Global Jairis se ha puesto manos a la obra para configurar el proyecto para la temporada 2024-2025 en la Liga Femenina Endesa, donde tendrá el reto de al menos igualar el hito marcado en la actual, en la que ha disputado por primera vez en su historia los play off por el título. El club, después del éxito alcanzado, quiere mantener gran parte del bloque que le ha llevado a ocupar la quinta plaza en la liga regular. Y lo hará de la mano de Anna Montañana en el banquillo, quien cuando firmó en diciembre de 2023, lo hizo con un contrato por lo que restaba de temporada y una más, es decir, hasta junio de 2025, y sin cláusula de rescisión. La valenciana cogió un equipo en crisis, que coqueteaba con los puestos de descenso, para firmar una segunda vuelta sobresaliente y acabar entre los mejores del baloncesto femenino.

El club de Alcantarilla no ha tenido más remedio que dar la carta de libertad a Aislinn Konig, una jugadora que ha estado dos años en el equipo y que se ha identificado con su idisosincrasia. Pero la canadiense, que tenía un año más de contrato, pidió su salida para acompañar a su pareja, con quien contraerá matrimonio próximamente, que es futbolista del Brujas de Bélgica y que ha aceptado una jugosa oferta económica para jugar en un club asiático a partir del próximo mes de julio.

Ahora la idea del club es mantener gran parte del bloque. Ya ha renovado a la capitana Belén Arrojo, quien no llegará a principio del próximo curso por la grave lesión que sufrió en el segundo partido de cuartos de final ante el Girona -rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha-. Y junto a la granadina, que cumplirá su tercera campaña en Alcantarilla, el director deportivo, Andrés Medina, ya está trabajando en las renovaciones de tres jugadoras clave, la base Aina Ayuso, que ha sido una de las mejores de la liga en la segunda vuelta, la escolta mexicana Lou López-Sénéchal, quien llegó para sustituir a Arica Carter, y la ala pívot Chelsea Nelson. «Ellas se han revalorizado y han acabado siendo muy importantes para el equipo. Estamos compitiendo con varios clubes para que se queden, pero nosotros no podemos llegar a algunas de las ofertas económicas que han recibido. En el Hozono Jairis tenemos que tirar más por motivos afectivos, como encontrarse en un entorno familiar y tener los mejores medios a su alcance, para poder renovarlas. No somos los que mejor podemos pagar, pero sí los que tenemos mejores médicos, fisioterapeutas y preparadores físicos», explica el responsable de la parcela deportiva. «Cuantas más jugadoras del bloque podamos mantener, mejor, para después intentar sondear el mercado y fichar a gente nueva que venga con ambición», añade.

Medina, después de la experiencia de esta campaña, quiere que el equipo vuelva a ser competitivo. «Nuestros sitio debe estar entre los diez mejores de la liga y el reto para 2024-2025 será volver a luchar por estar en los play off por el título y jugar la Copa de la Reina, que en esta ocasión se nos ha escapado», termina diciendo.