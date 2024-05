El FC Cartagena del bloque bajo

El FC Cartagena ha protagonizado una remontada espectacular, casi insoñable para el mundo del fútbol en esta segunda vuelta de la temporada 2023-2024. Este Cartagena ha dejado atónitos a propios y extraños con sus resultados en desde que arrancó el presente año, llegando gracias a éstos no sólo a salir, sino incluso dejar atrás una zona de descenso en la que tuvo hospedaje de larga estancia prácticamente de agosto a enero.

La metamorfosis albinegra tiene varios puntos a resaltar. De un equipo que tan solo sumó quince puntos de sesenta y tres posibles en toda la primera vuelta, quedando como uno de los peores colistas en las últimas temporadas llegado el fin de año, a sumar un total de treinta y tres (más del doble) a falta aún de cuatro jornadas por disputarse para cerrar la segunda vuelta. Inspeccionando, varios son los datos que bien pueden explicar o reflejar la abrupta diferencia del Cartagena de la primera vuelta, al de la segunda. Hablemos de algunas de estas estadísticas.

Gol y cerrojo. Cuando el FC Cartagena marca gol, sella su portería con llave y candado. La estadística lo confirma: exceptuando el encuentro ante el Real Zaragoza en La Romareda, en el que la expulsión de Jairo en el minuto 44 permitió al equipo maño igualar el tanto de Darío Poveda anotado en el minuto 11, ningún otro equipo ha logrado marcar después de que el FC Cartagena se pusiera por delante en el electrónico. Y es que ya son ocho las ocasiones en las que el cuadro de Calero se ha puesto por delante y ha sabido cómo protegerse para no recibir gol hasta el final del encuentro. Ante Ferrol en Cartagonova, se encajó el primer gol en el once, pero rápidamente empató Poveda en el 33’ y posteriormente Luis Muñoz en el 56’, sin conceder más tantos a los visitantes. Sin duda, una cualidad clave y más que decisiva a la hora de contabilizar puntos y victorias en esta segunda mitad de temporada.

Números de ascenso. Nadie ha ganado más partidos (10) que el Cartagena de Julián Calero en 2024. Estas victorias han llegado prácticamente una detrás de otra, transformando una salvación que parecía una simple y lejana posibilidad al inicio del año, en una casi contundente realidad. En la primera vuelta los blanquinegros lograron traerse únicamente en tres ocasiones los tres puntos a Cartagena, contabilizaron seis empates y un total de doce derrotas. Mientras que en esta segunda ya suman diez triunfos, tres empates y cuatro derrotas. Hablando en porcentajes, en la primera vuelta se obtuvo un 14% de victoria, y en este 2024 éste aumenta hasta casi el 60%. A este Cartagena únicamente lo iguala en número de triunfos el Éibar (10), llegando a superar a Real Valladolid (9), Real Oviedo y Elche CF (8).

El Cartagonova, otra vez un fortín. Nadie gana tanto en casa como el FC Cartagena en 2024. Este récord incluye consigo siete victorias en su feudo, el mayor número de victorias de todos los equipos como locales de la categoría. El Cartagonova se ha transformado en un auténtico fortín para el cuadro costero. Este dominio local es aún más impresionante si se tiene en cuenta el comienzo más que desastroso del equipo ante su hinchada, con siete derrotas de forma consecutiva al inicio de la temporada, terminando esa racha por romperse con un empate ante el Albacete el 19 de noviembre, casi cuatro meses después del arranque de competición. En toda la primera vuelta, sólo se ganó en una ocasión a orillas de la Rambla de Benipila, por la mínima ante el Real Sporting en diciembre.

Quién lo iba a decir, era una de las asignaturas pendientes a la que Julián Calero debía ponerle freno con su llegada. Darle la vuelta a la dinámica no fue una tarea sencilla, vivió tres derrotas consecutivas (Espanyol, Racing Santander y Leganés) hasta por fin lograr ese empate ante los albaceteños.

Fin a la sangría defensiva. El rendimiento defensivo del equipo también se vio elevado a cotas bastante altas. El número de goles encajados se redujo en gran porcentaje, consiguiendo ser a día de hoy el tercer equipo menos goleado de la Segunda División, con tan solo 11 goles encajados. Solo por detrás de Real Valladolid (8) y CD Leganés (10). Esta solidez atrás se traduce en nueve porterías a cero en diecisiete partidos esta segunda vuelta, un récord que demuestra la fortaleza del bloque defensivo de este renovado FC Cartagena con Calero como máximo artífice.

En resumen, el renacimiento del FC Cartagena en este 2024 podemos ver que se ha fundamentado en una combinación de solidez defensiva, fijando las personalidades de Iván Calero, Pedro Alcalá, Verdú, Olivas y Fontán como intocables. Además de una gran solidaridad grupal a la hora de las ayudas. El centro del campo (Andy, Musto, Alarcón) fue absolutamente clave para un Julián Calero que confió y se apoyó completamente en ellos como columna vertebral que sostuviera al equipo tanto en transiciones como enladrillando huecos en defensa. Bajo la dirección de Julián, el equipo ha demostrado que ningún obstáculo es insuperable y que el trabajo duro, el positivismo mental y la fe en lo que uno hace, pueden transformar una temporada que se puso muy cuesta arriba en un éxito rotundo. De consumarse la salvación, no solo escribiría una página a fuego en la mente de todos el cartagenerismo, una hazaña que será recordada por años.

El Tenerife, inmerso en un debate interno por la continuidad del técnico Asier Garitano

Hace semanas que el CD Tenerife empezó el proceso de selección de un entrenador para el próximo curso. El actual técnico, Aiser Garitano, sin embargo, no ha recibido ninguna noticiaal respecto pese que el pasado martes se reunió con José Miguel Garrido, máximo accionista, y Mauro Pérez, director deportivo.

La realidad es que los nombres preferidos eran los de Vicente Moreno y Paco López. Con ambos mantuvo el club reuniones formales. Con el primero, incluso se avanzó al hablar de nombres y fisonomía del proyecto. Ha habido más tanteos. Por ejemplo, con el entorno de Abelardo incluso intercambio de documentos para conocer cuál sería su disponibilidad.

El que no contempla ir al Tenerife es Rubén Albés, con quien no llegó a haber encuentro alguno, si bien era el favorito de Mauro. Y en la ronda emprendida para explorar opciones, ha preguntado por el caché de Sergio González, ex del Cádiz. Garitano fichó el pasado verano, logró concatenar una serie de resultados favorables que situaron al Tenerife en la primera posición al cierre de la décima jornada. Luego vino el primer bajón en medio de una catarata de lesiones, los episodios felices de la Copa y nuevos varapalos ligueros que lastraron casi cualquier opción de disputar la promoción. A

hora bien, tras sumar siete puntos de los últimos nueve posibles, el Tenerife conserva aún una ligera opción de llegar a tiempo.